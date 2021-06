Mission nationale de santé numérique : la NHA invite les suggestions avant le déploiement du NDHM

(Image représentative)

Mission Nationale de Santé Numérique : L’Autorité nationale de la santé (NHA) a publié lundi des documents de consultation sur deux éléments constitutifs de la Mission nationale de santé numérique (NDHM) – le registre des établissements de santé (HFR) et le registre des professionnels de la santé (HPR) pour que toutes les parties prenantes fassent part de leurs commentaires et suggestions. . Le HFR et le HPR sont tous deux des éléments de base du NDHM qui sont détenus, développés et entretenus par le gouvernement. À la lumière du prochain déploiement national du NDHM et de la portée élargie de ces registres, le NDHM a sollicité les contributions de toutes les parties prenantes sur les documents de consultation d’ici le 13 juillet 2021.

Le registre des établissements de santé (HFR) est proposé comme le seul référentiel complet et à jour des établissements de santé du pays et est envisagé comme la principale source d’information pour toutes les autres bases de données et listes. HFR vise à faciliter l’échange de données standardisées des établissements de santé publics et privés dans tous les systèmes de médecine. De même, le registre des professionnels de la santé (HPR) sera la plaque tournante de tous les professionnels de la santé impliquant des médecins, des paramédicaux, des infirmières, des sages-femmes et des agents de santé communautaires (par exemple, ASHA, ANM). Actuellement, le registre des médecins existe sous le nom de DigiDoctor, qui est un référentiel complet d’informations sur les médecins pratiquant ou enseignant dans tous les systèmes de médecine. Le registre des médecins sera élargi pour inclure diverses autres catégories de professionnels de la santé. Cette nouvelle itération sera appelée Registre des professionnels de la santé.

Depuis le lancement du projet pilote du NDHM en août 2020 dans six territoires de l’Union, plusieurs séries de consultations avec différents groupes de parties prenantes ont été organisées pour les deux éléments constitutifs afin de faire ressortir les préoccupations et les défis liés à l’adoption des registres. Les documents de consultation visent à renforcer l’engagement des parties prenantes. Pour s’assurer que la politique et le développement sont participatifs et inclusifs, des commentaires et des points de vue divers sont invités des parties prenantes concernées.

Commentant les documents de consultation, RS Sharma, PDG de la National Health Authority, a déclaré : « Nous développons l’écosystème national de la santé numérique de manière consultative. Par conséquent, j’exhorte toutes les parties prenantes à parcourir ces documents et à nous fournir leurs précieux commentaires. »

La NHA prévoit également d’organiser prochainement deux webinaires publics pour donner un aperçu de chacun des documents de consultation ci-dessus au cours des cinq à sept prochains jours. Le lien sera partagé sur le site Web de NDHM www.ndhm.gov.in.

Le texte intégral des documents de consultation est disponible en téléchargement sur le site Web de la NDHM.

