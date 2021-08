Mission nationale des autoroutes vertes : plus de 5 000 km de travaux de plantation d’avenues d’une valeur de Rs 650 crore réalisés à ce jour

Plus de 5 000 kilomètres de travaux de plantation d’avenues d’une valeur de Rs 650 crore ont été exécutés.

Verdure le long des autoroutes nationales : Dans le cadre de la National Green Highways Mission (NGHM), plus de 5 000 kilomètres de travaux de plantation d’avenues d’une valeur de Rs 650 crore ont été exécutés par le gouvernement jusqu’à présent. Selon un document publié par le ministère des Transports routiers et des autoroutes, les tronçons d’autoroutes nationales identifiés pour les plantations comprennent NH-707 (longueur de 103,55 kilomètres Poanta Sahib – tronçon de Gumma Fediz dans l’État de l’Himachal Pradesh), NH-158 (116,75 kilomètres de long Ras – Beawar – Mandal dans l’État du Rajasthan) et NH-70 (section Hamirpur – Mandi de 109,41 kilomètres de long de l’Himachal Pradesh), entre autres, selon un rapport de la PTI.

Selon le document du ministère, le gouvernement envisage de réaliser des plantations le long des routes nationales avec la participation des communautés locales, des ONG, des agriculteurs, des acteurs privés, des agences gouvernementales ainsi que des départements forestiers (niveau de l’État). Jusqu’à présent, plus de 5 000 kilomètres de travaux de plantation d’avenues ont été exécutés, ce qui représente une valeur de Rs 650 crore, selon le document du ministère des Transports routiers et des autoroutes. Il a en outre mentionné que les corridors verts, pertinents à la fois du point de vue de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation, sont considérés comme une solution pour remplir l’engagement de la nation à réduire volontairement les émissions de carbone.

La mission nationale des autoroutes vertes a été lancée par le ministère des transports routiers et des autoroutes de l’Union à la suite de la promulgation d’une «politique des autoroutes vertes» au mois de septembre 2015. La mesure écologique a été prise compte tenu de l’importance du réseau routier dans la création d’emplois. , la croissance économique et la réduction de la pauvreté d’une part et la nécessité de minimiser les effets néfastes du détournement des forêts, de la pollution par les véhicules et de l’abattage des arbres. Le 21 août 2020, une application mobile « Harit Path » a été lancée par le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari afin de surveiller la plantation le long des autoroutes nationales, ajoute le rapport.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.