Mission Swachh Bharat: Swachh Survekshan Grameen 2021 devrait être lancé dans 17 500 villages à partir de demain

Dans le cadre de l’enquête sur la propreté rurale de 2021, jusqu’à 17 475 villages répartis dans 698 districts en Inde seraient couverts

Swachh Survekshan Grameen 2021 : L’enquête Swachh Survekshan Grameen 2021 ou l’enquête sur la propreté rurale 2021 devrait être lancée jeudi dans les villages dans le cadre de la Swachh Bharat Abhiyan (Clean India Mission), selon le ministère Jal Shakti. Le Survekshan est une enquête qui évalue l’état de l’hygiène, de la propreté et de l’assainissement dans les zones rurales de l’Inde dans le cadre de l’initiative du Centre visant à attribuer le statut Open Defecation Free (ODF) Plus aux villages. Gajendra Singh Shekhawat, qui est le ministre de l’Union de Jal Shakti, lancera le programme avec son adjoint Prahlad Singh Patel. Le Swachh Survekshan Grameen 2021 serait réalisé par une agence experte.

Le Swachh Survekshan Grameen 2021 serait lancé dans le cadre de la deuxième phase de la mission Swachh Bharat. Avant cela, le Swachh Survekshan Grameen avait été réalisé par le Département de l’eau potable et de l’assainissement en 2018 et 2019.

Dans le cadre de l’enquête sur la propreté rurale de 2021, jusqu’à 17 475 villages couvrant 698 districts en Inde seraient couverts, et les enquêteurs examineraient environ 87 250 lieux publics comme les centres anganwadi, les marchés, les lieux religieux, les écoles et les centres de santé publique. . Non seulement cela, mais près de 1,75 ménages lakh seraient également interrogés pour recevoir des commentaires sur les problèmes liés à la mission Swachh Bharat. Les citoyens seraient invités à utiliser Internet pour fournir des commentaires sur les questions liées à l’assainissement en ligne.

Le statut FDAL-plus vise à assurer la gestion des déchets solides et liquides et constitue une amélioration du statut FDAL dans lequel la construction de toilettes adéquates était requise afin que les gens n’aient pas à déféquer à l’air libre.

Pour FDAL-plus, les organismes locaux sont tenus de s’assurer que les toilettes sont accessibles à tous les ménages, bâtiments panchayat, écoles et centres anganwadi dans les villages. Parallèlement à cela, ils sont également tenus de veiller à ce que les déchets solides et liquides soient gérés efficacement dans au moins 80% des ménages et dans tous les lieux publics afin qu’il y ait un minimum de déchets et une stagnation d’eau minimale.

L’enquête donnerait 30 % de poids à l’observation directe de l’assainissement, tandis que les commentaires des citoyens représenteraient 35 % du score. La pondération restante de 35 % serait accordée à l’évolution du niveau de service sur les paramètres liés à l’assainissement.

