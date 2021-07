Missouri AG envisage de poursuivre St. Louis pour le rétablissement du mandat du masque

Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, a déclaré qu’il prévoyait de porter plainte contre Saint-Louis et le comté de Saint-Louis pour avoir rétabli un mandat de masque pour les personnes vaccinées et non vaccinées de plus de 5 ans.

Vendredi, les dirigeants locaux ont annoncé les nouvelles exigences, citant le nombre croissant de cas de coronavirus et d’hospitalisations. Les exigences devaient entrer en vigueur lundi dans les lieux publics intérieurs et dans les transports en commun.

Les masques sont également “fortement encouragés” pour les groupes en extérieur.

Schmitt, un candidat du GOP au Sénat américain, a déclaré qu’il se dirigeait vers le tribunal pour arrêter les nouvelles exigences en matière de masques.

ST. LOUIS MANDATE LES MASQUES À L’INTÉRIEUR QUEL QUE SOIT LE STATUT DE VACCINATION, RECOMMANDE LES MASQUES À L’EXTÉRIEUR

“Les citoyens de St. Louis et du comté de St. Louis ne sont pas des sujets – ce sont des gens libres”, a tweeté Schmitt. “En tant que procureur général, je porterai plainte lundi pour arrêter cette folie.”

L’exigence de masque intervient alors que les responsables locaux de la santé ont déclenché de nouvelles alarmes concernant la variante Delta à propagation rapide de COVID-19 et les faibles taux de vaccination, affirmant que des précautions supplémentaires étaient nécessaires pour sauver des vies.

“Nous avons perdu plus de 500 habitants de Saint-Louis à cause de COVID-19, et si notre région ne travaille pas ensemble pour se protéger les uns les autres, nous pourrions voir des pics submerger nos systèmes hospitaliers et de santé publique”, Dr Fredrick Echols, agissant directeur de la santé de la ville de Saint-Louis, a déclaré vendredi dans un communiqué.

Le comté de St. Louis a signalé 241 nouveaux cas confirmés de COVID-19 mercredi, faisant passer la moyenne sur 7 jours à 212, ce qui est légèrement supérieur au niveau auquel il se trouvait à la mi-avril. Le taux moyen de positivité des tests du comté est passé à 9,4% au cours de la semaine dernière, le plus élevé depuis fin janvier.

Le CDC a annoncé le 13 mai que les Américains vaccinés n’avaient plus à porter de masques, mais la poussée de la variante Delta a amené certains responsables locaux à repenser ces directives.

Le Dr Rachel Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a déclaré cette semaine que les directives de son agence sur les masques n’avaient pas changé, mais que “les communautés et les individus doivent prendre les décisions qui leur conviennent en fonction de ce qui se passe dans leur région. »

Schmitt se présente pour succéder au sénateur Roy Blunt, R-Mo., au Sénat parmi un groupe de candidats surpeuplé. Il a déclaré à Fox News plus tôt ce mois-ci que ce qui se distingue des autres dans le domaine du GOP, c’est sa capacité à intenter des poursuites pour repousser le programme “vraiment radical” de l’administration Biden.

Schmitt a déclaré que l’effort juridique consiste à lutter contre les actions exécutives autoritaires et à protéger les libertés personnelles. Il a également porté quelques coups à la maire démocrate de Saint-Louis, Tishaura Jones, pour le “crime violent qui fait rage” dans sa ville.

Paul Best et Paul Steinhauser de Fox News ont contribué à ce rapport.