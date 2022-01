Missouri AG prévient que si Biden remporte le mandat de vax, « aucune limite » aux choses que DC peut forcer les gens à se faire eux-mêmes

Si le président Biden et le solliciteur général des États-Unis Elizabeth Prelogar convainquent la Cour suprême que le gouvernement peut forcer les Américains à subir une intervention médicale à leur demande, il n’y aura pas de limite à ce qu’il peut faire subir à une personne, a averti le procureur général du Missouri, Eric Schmitt. Vendredi.

Schmitt a déclaré à Fox News qu’il espérait que lui et les autres plaignants dans Biden c. Missouri et Becerra c. Louisiane réussiraient à neutraliser le pouvoir assumé de Biden qui, selon lui, permet à l’Occupational Safety and Health Administration d’obliger les travailleurs à s’injecter un vaccin comme une clause d’embauche.

« Je pense que c’est l’une des affaires les plus importantes que la Cour suprême ait jamais entendues », a déclaré Schmitt à « Tucker Carlson Tonight ».

« Surtout si vous vous souciez de la liberté individuelle et de la liberté personnelle. Cela revient à la question centrale, des bureaucrates non élus sans aucune autorité constitutionnelle ou statutaire peuvent-ils imposer une procédure médicale à 100 millions d’Américains? La réponse devrait être non. »

Schmitt a déclaré que si Biden et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra réussissaient, « il n’y a pas de principe limitatif » sur eux ou sur l’OSHA.

Il a émis l’hypothèse que Biden pourrait ensuite déclarer le réchauffement climatique comme une urgence de type COVID, puis imposer sa volonté aux Américains par l’intermédiaire de l’USDOT ou d’une autre agence.

« [Biden could] armez-les, et ils peuvent vous dire ce que vous pouvez conduire – et quand vous pouvez conduire et combien de temps » pour vous protéger contre cette crise particulière, a déclaré Schmitt.

« Nous sommes à quelques mois de la variante à mi-parcours où il n’est pas sûr de voter en personne », a-t-il déclaré, prédisant une répétition de 2020 où les gouverneurs et secrétaires d’État démocrates ont utilisé la pandémie comme prétexte pour modifier les dispositions et politiques électorales.

« Vous avez le vote par correspondance et les agents politiques doivent maintenant récupérer le bulletin de vote de grand-mère », a-t-il déclaré. « La voie vers la tyrannie est pavée de ce genre de décrets d’urgence, c’est pourquoi cette affaire est si importante. »

L’animateur Tucker Carlson a noté que certains juges de la Cour suprême prouvent qu’ils ne comprennent pas réellement le virus ou son niveau de menace, pointant du doigt la juge Sonia Sotomayor, candidate d’Obama, qui a affirmé que « 100 000 » écoliers luttent contre le virus, et qu’omicron est plus mortel que la variante delta 2020.

« Qu’est-ce qu’elle lit ? Carlson a demandé. « Arrête Twitter, Sotomayor. »