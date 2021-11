Missouri et Nebraska AGs mènent 10 États en justice contre le mandat de Biden vax pour les entrepreneurs fédéraux

Les procureurs généraux républicains Eric Schmitt du Missouri et Doug Peterson du Nebraska dirigent huit États supplémentaires dans un procès contre le président Joe Biden et son administration pour son mandat de vaccin COVID-19 pour les entrepreneurs fédéraux et les employés sous contrat fédéral.

Le procès intervient un jour après que le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, a publié un décret stipulant que le pouvoir exécutif n’obligera ni ne pénalisera quiconque à se conformer aux mandats fédéraux pour la vaccination si les individus ont une objection religieuse ou une restriction médicale.

La plainte de 44 pages a été déposée devant le tribunal de district américain de l’est du Missouri. Il indique que l’administration a utilisé les lois fédérales sur les marchés publics pour «créer un nouveau pouvoir radical pour émettre des décrets sur de larges pans de l’économie américaine et s’emparer des domaines du pouvoir traditionnel de l’État».

Le décret de Biden a donné à la branche exécutive « le pouvoir unilatéral d’exiger que tous les employés des sous-traitants fédéraux soient vaccinés », indique la plainte. « Cette prise de pouvoir a une ampleur considérable. Les employés des entrepreneurs fédéraux constituent un cinquième de la main-d’œuvre américaine totale. Et le mandat va jusqu’à exiger la vaccination même des employés qui travaillent entièrement à leur domicile. C’est inconstitutionnel, illégal et imprudent. »

L’Alaska, l’Arkansas, l’Iowa, le Montana, le New Hampshire, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming rejoignent le Missouri et le Nebraska.

« Si le gouvernement fédéral tente d’exercer sa volonté de manière inconstitutionnelle et de forcer les entrepreneurs fédéraux à imposer des vaccinations, la main-d’œuvre et les entreprises pourraient être décimées, ce qui aggraverait encore la crise de la chaîne d’approvisionnement et de la main-d’œuvre », a déclaré Schmitt, candidat au siège du sénateur américain à la retraite Roy Blunt. , a déclaré dans un communiqué annonçant la poursuite. « Le gouvernement fédéral ne devrait pas imposer les vaccinations, et c’est pourquoi nous avons déposé une plainte aujourd’hui – pour mettre fin à cette action illégale et inconstitutionnelle. »

Le mandat de vaccin exerce « un pouvoir bien au-delà de ce qui a été délégué au gouvernement fédéral par mandat constitutionnel ou action du Congrès », fait valoir la plainte, qui soutient qu’en vertu du dixième amendement le « pouvoir d’imposer des mandats de vaccin, dans la mesure où un tel pouvoir existe , est un pouvoir réservé aux États.

« Pendant la première année et demie de la pandémie de COVID-19, les administrations Trump et Biden ont reconnu à juste titre que le gouvernement fédéral n’avait pas le pouvoir d’imposer largement les vaccins au peuple américain », a déclaré Peterson dans un communiqué. «Mais tout cela a changé le 9 septembre 2021, lorsque l’administration Biden a fait volte-face et a annoncé qu’elle imposerait un large éventail de mandats de vaccins, dont un pour les employés des sous-traitants fédéraux. Cet ordre de grande envergure est inconstitutionnel car ce sont les États, et non le gouvernement fédéral, qui sont chargés de traiter ces questions de santé publique. »

En plus de Biden, Robin Carnahan, administrateur de la General Services Administration et coprésident du Safer Federal Workforce Task Force, a été nommé comme l’un des huit accusés supplémentaires. Carnahan, un démocrate, a été secrétaire d’État du Missouri de 2005 à 2013 et a perdu contre Blunt dans la course au siège du sénateur américain à la retraite Kit Bond en 2010. Elle est la fille de Mel Carnahan, qui a été gouverneur du Missouri et a été le candidat démocrate élu au Sénat américain après sa mort dans un accident d’avion en octobre 2000.