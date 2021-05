Missouri House vote en faveur de la création du “ Rush Limbaugh Day ” ⋆ .

L’animateur de l’émission de radio Rush Limbaugh prend la parole lors d’un forum organisé par la Heritage Foundation à Washington, DC, le 23 juin 2006. (Micah Walter / .)

La Chambre des représentants du Missouri a voté jeudi pour déclarer le 12 janvier «Rush Limbaugh Day» en l’honneur de l’anniversaire de l’animateur de radio.

Selon le St. Louis Post-Dispatch, le sénat de l’État doit approuver la mesure avant la fin de la session législative vendredi prochain pour qu’elle puisse avancer.

L’effort mené par les républicains vient après l’échec d’une poussée similaire des démocrates du Missouri pour nommer le 13 janvier «Walter Cronkite Day».

L’icône de la radio conservatrice est décédée en février à l’âge de 70 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade quatre l’année dernière. L’épouse de Limbaugh, Kathryn, a fait l’annonce dans son émission de radio.

«Depuis plus de 32 ans, Rush vous chérit, vous, son public fidèle, et attendait toujours avec impatience chaque émission», a déclaré Kathryn Limbaugh. «C’est avec une profonde tristesse que je dois partager directement avec vous que notre bien-aimé Rush, mon merveilleux mari, est décédé ce matin des suites d’un cancer du poumon.

La légende de la radio a reçu le diagnostic de cancer du poumon de stade quatre en janvier 2020. Le président de l’époque, Donald Trump, a décerné à Limbaugh la médaille présidentielle de la liberté quelques jours plus tard lors du discours sur l’état de l’Union.

«Ce ne sont pas de bonnes nouvelles», a alors déclaré Trump à propos du diagnostic de Limbaugh. «Mais ce qui est une bonne nouvelle, c’est qu’il est le plus grand combattant et vainqueur que vous rencontrerez jamais. Rush Limbaugh: Merci pour vos décennies de dévouement inlassable à notre pays. »

Après avoir lancé The Rush Limbaugh Show en 1988, Limbaugh est devenu l’une des personnalités médiatiques les plus influentes d’Amérique, accueillant finalement l’émission de radio la plus écoutée aux États-Unis, diffusée sur plus de 600 stations.

