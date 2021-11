Missy Elliot honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Légende vivante Missy Elliot est immortalisé avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

La Chambre de commerce d’Hollywood a annoncé que le quintuple lauréat d’un Grammy sera honoré d’une étoile portant son nom dans la matinée du lundi 8 novembre.

Missy Elliott pose dans la salle de presse lors des MTV Video Music Awards 2019 au Prudential Center le 26 août 2019 à Newark, New Jersey. (Photo de Roy Rochlin/. pour MTV)

La pancarte sera située devant le célèbre Amoeba Records sur Hollywood Blvd., dédié à la catégorie enregistrement. La marche organise les étoiles en six catégories comprenant le cinéma, la télévision, la radio, le théâtre et la performance en direct, ainsi que le divertissement sportif.

Elliot a commémoré l’exploit samedi via Instagram, encourageant ses partisans à persévérer à travers les épreuves et les tribulations auxquelles ils sont confrontés dans leur vie.

«Je suis si humblement reconnaissant🙏🏾💜 #hollywoodwalkoffame🙌🏾🙌🏾🙌🏾🔥, a écrit Elliot. « J’ai dû franchir de nombreux obstacles et j’ai traversé beaucoup de choses… mais par la grâce de Dieu, je n’ai jamais abandonné, même lorsque les temps ont été difficiles, j’ai COMBATTÉ ! »

« Si je ne l’avais pas fait, je ne recevrais peut-être pas ces distinctions aujourd’hui… C’est pourquoi j’essaie toujours d’ENCOURAGER chacun d’entre vous à continuer d’aller de l’avant lorsque les temps sont durs, car votre BÉNÉDICTION est peut-être au coin de la rue ! » elle a continué. « Je remercie Dieu pour les fans comme vous tous qui m’ont soutenu depuis le premier jour, sachez simplement que je suis Humblement RECONNAISSANT. »

Une diffusion en direct du dévoilement de la star sera disponible sur le site Web du Walk of Fame. L’événement sera animé par Nicole Mihalka, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce d’Hollywood, aux côtés de deux invités superstars du R&B, Ciara et Lizzo. Gestionnaire de longue date d’Elliot, producteur de télévision et de cinéma Mona Scott-Young, participera également à la cérémonie.

« Missy Elliott a franchi les barrières du monde du hip-hop dominé par les hommes et de l’industrie de la musique dans son ensemble, car elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes qui ont suivi ses traces », a déclaré la productrice du Hollywood Walk of Fame. Ana Martinez dans un rapport.

« Elle continue de briser les barrières année après année et nous sommes ravis de pouvoir l’honorer sur le Walk of Fame », a ajouté Martinez.

