Missy Elliott reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

La chanteuse-compositrice-productrice Missy Elliott, quatre fois lauréate d’un Grammy, a été honorée lundi d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Ciara et Lizzo (photo ci-dessous, filmant le discours d’acceptation d’Elliott sur leurs téléphones) faisaient partie de ceux qui ont présenté Elliott lors de la cérémonie de la Chambre de commerce d’Hollywood – à juste titre, la star d’Elliott a été placée à l’extérieur du nouvel emplacement du magasin de disques géant Amoeba Music sur Hollywood Boulevard, qui sera également un lieu pour les stars pour d’autres lauréats de la musique, a déclaré Ana Martinez.

Missy Elliott, Ciara et Lizzo

John Salangsang

Elliott – qui a accordé une interview couvrant toute sa carrière à Report Door pour marquer l’occasion – a pleuré en remerciant toutes les personnes qui l’ont aidé en cours de route, de son amie et collaboratrice de longue date Timbaland à sa maison de disques – et pas des moindres, la femme pionnière rappeurs qui l’ont précédée.

« Je tiens particulièrement à remercier mes sœurs dans le hip-hop », a-t-elle déclaré, « J’aime chacun d’entre vous – ceux qui sont poppin ‘et ceux qui sont sur le point d’être poppin' », a-t-elle déclaré, avant de se démarquer « les marraines » : Queen Latifah, Monie Love, Sha-Rock, Angie Stone, Roxannne Shanté, Yo-Yo, MC Lyte et Salt-N-Pepa.

« Je sais qu’il m’en manque probablement », a-t-elle poursuivi. «Mais vous êtes tous le dos sur lequel nous nous tenons. Vous êtes tous la fondation. Vous avez tous couru pour que nous puissions marcher ; vous avez tous défendu quelque chose pour que nous puissions nous asseoir confortablement. Alors je vous remercie tous pour ce moment.

Missy Elliott dédie son étoile sur le Hollywood Walk of Fame aux « femmes MC du hip-hop », dont Queen Latifah, Monie Love, MC Lyte, Salt-N-Pepa et plus encore. « Vous avez tous couru pour que nous puissions marcher. Vous avez tous défendu quelque chose pour que nous puissions nous asseoir confortablement. https://t.co/Tec2oS5aGB pic.twitter.com/dwVfhZS6nL – Report Door (@Report Door) 8 novembre 2021

Depuis qu’elle est devenue célèbre au milieu des années 1990, Elliott s’est imposée en tant qu’auteure-compositrice-interprète et pionnière de la vidéo musicale extrêmement innovante dont le travail a jeté une longue ombre au cours du dernier quart de siècle. Elle et Timbaland ont remodelé le son du hip-hop, créant des chansons à partir de pings, de bips et de bloops (vocaux et électroniques) qui sont rapidement devenus la base de pratiquement tout ce qui a suivi : « The Rain (Supa Dupa Fly) », » Work It », « Lose Control », « Get Ur Freak on », ainsi que des succès pour Aaliyah, Whitney Houston, Beyoncé (en solo et avec Destiny’s Child), Mary J. Blige, TLC, Monica et plus d’une centaine de longs métrages, apparitions d’invités et autres. Elle a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde. « Je suis venue ici il y a une vingtaine d’années et j’avais l’habitude de passer devant toutes ces stars et d’imaginer », a-t-elle déclaré lundi. « C’est juste une bénédiction de rêver grand et c’est vraiment arrivé. Je suis vraiment debout ici.

Missy Elliott et Ciara lors de la cérémonie des étoiles où Missy Elliott est honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles, Californie, le 8 novembre 2021.

John Salangsang pour Report Door