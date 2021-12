Missy Hernandez, maman disparue en Californie, a disparu il y a 3 semaines; les enquêteurs qualifient son absence de « suspecte »

Missy Hernandez, une Californienne de 30 ans connue pour fréquenter la scène des foires d’art pop-up de Fresno, est portée disparue depuis trois semaines.

Les enquêteurs ont jugé sa disparition « suspecte » et l’ont décrite comme « inhabituelle ». Elle a une fille de 12 ans et apparaît régulièrement aux yeux du public.

« Missy est une personne très sociable qui est régulièrement exposée au public, donc ne pas réagir ou ne pas la voir était considéré comme inhabituel », a déclaré Tony Botti, porte-parole du bureau du shérif du comté de Fresno. « Nous sommes maintenant à trois semaines d’elle d’être vue ou parlée. »

Les enquêteurs ont jugé la disparition de Missy Hernandez « suspecte » et l’ont décrite comme « inhabituelle ». (Bureau du shérif du comté de Fresno)

Elle a été vue pour la dernière fois le 7 décembre à Fresno, a déclaré Botti.

CAS DE PERSONNES DISPARUES GABBY PETITO LED 2021 : FLASHBACK

Elle a peut-être assisté à une foire d’art locale. Elle est une habituée de tels événements, selon les organisateurs qui ont partagé la nouvelle de sa disparition sur les réseaux sociaux. Elle est connue pour vendre des cristaux et d’autres objets lors de foires et d’événements pop-up similaires.

« Être gentille est la plus belle chose au monde », lit-on dans la description de son compte Instagram, qui fait la publicité de certains de ses articles artisanaux. « J’aime faire des bracelets faits à la main [and] fil enveloppant des pierres de cristal pour toutes les belles âmes. »

Elle a des liens avec Los Angeles, où elle a vécu, et voyage fréquemment entre les deux villes, ont indiqué les autorités. Elle s’appelle également Missy Perez. Elle a de la famille au Texas.

La police a décrit la maman disparue Missy Hernandez comme mesurant 5 pieds 5 pouces et pesant environ 130 livres. (Bureau du shérif du comté de Fresno)

LE MYSTÈRE DE LA REINE DE BEAUTÉ DU TEXAS

Les enquêteurs ont été discrets sur toute personne potentiellement intéressée par sa disparition, citant l’enquête en cours.

La police l’a décrite comme mesurant 5 pieds 5 pouces et pesant environ 130 livres. Elle a les yeux marrons, les cheveux noirs et des tatouages ​​sur les bras et les jambes. Elle apparaît sur certaines photos avec des lunettes à monture sombre.

« Nous sommes désespérés pour tout ce que quelqu’un peut faire pour nous », a déclaré sa nièce, Dolly Ayala, à FOX 26 News de Fresno la semaine dernière. « Si vous la voyiez si vous vous souvenez de ce qu’elle portait ou avec qui elle était, une voiture dans laquelle elle aurait eu n’importe quelle information que n’importe qui pourrait nous donner à ce stade serait vraiment, vraiment utile. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les proches n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News mardi.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Hernandez est priée d’appeler le détective Gary Haslam au (559) 367-4734. Les informateurs peuvent également contacter Crime Stoppers de manière anonyme au (559) 498-7867 ou www.valleycrimestoppers.org.