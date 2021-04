MIST Stock est un pari sur le succès du spray nasal Etripamil

Canadian Pharma Small Cap Produits pharmaceutiques Milestone (NASDAQ:BRUME) a connu un parcours tumultueux depuis que les actions ont commencé à se négocier il y a près de deux ans. L’action MIST allait bientôt dépasser 27 $. Il est tombé en dessous de 2 $ par action il y a un an, est revenu à près de 9 $ au début de février et se situe maintenant autour du niveau de 6 $. Que se passe-t-il avec cette entreprise pour provoquer ce degré de volatilité? Et avec les actions MIST actuellement 70% de moins qu’il y a deux ans, est-ce une opportunité d’achat? Ou est-ce un stock à éviter?

Source: Numstocker / Shutterstock.com

Milestone obtient la cote «B» dans Portfolio Grader. C’est une entreprise qui n’est pas encore rentable – en fait, elle n’a même pas de revenus à ce stade – mais elle est bien financée. Plus important encore, il a un produit en développement qui pourrait changer la donne. Un changeur de jeu lucratif. Milestone Pharmaceuticals est focalisé au laser sur un spray nasal qui serait utilisé pour traiter les épisodes cardiovasculaires épisodiques. Ces conditions affectent des millions d’Américains. Un spray nasal qui pourrait être transporté pour être utilisé au besoin pour un soulagement immédiat des symptômes aurait un énorme marché.

Un conte de deux dates

Comme je l’ai déjà dit, les actions à petite capitalisation sont sujettes à des fluctuations rapides des cours des actions. Avec les sociétés pharmaceutiques, cette volatilité est souvent plus prononcée. Avec autant de tests sur les produits en développement, toute nouvelle peut avoir un effet dramatique.

Cela se voit clairement avec Milestone Pharmaceuticals. Il y a deux dates de l’année écoulée qui racontent l’histoire de la performance de l’action MIST.

Le premier est le 23 mars 2020. À cette date, la société a annoncé que son nouveau médicament expérimental, l’étripamil spray nasal, avait échoué aux essais cliniques de phase 3. Le médicament a été créé pour traiter le PSVT (ou tachycardie paroxystique supraventriculaire), un type de rythme cardiaque anormal. La société – et les investisseurs – avaient de grands espoirs pour le spray nasal. Avec 7,5 millions d’Américains qui souffriraient du PSVT d’ici 2050, le marché du traitement est vaste. La nouvelle de l’échec clinique a provoqué une ruée vers les sorties. Le stock de MIST a chuté, perdant rapidement plus de 80% de sa valeur.

La deuxième date à retenir est le 23 juillet 2020. Le spray nasal Etripamil était de retour dans l’actualité. Cette fois, c’était une bonne nouvelle. Milestone a annoncé avoir conclu un accord avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. En vertu de cet accord, la société serait en mesure de poursuivre l’essai de phase 3 du médicament dans des conditions modifiées au lieu de devoir recommencer. Si tout se passe bien cette fois, la société prévoit d’avoir des résultats définitifs fin 2021 ou début 2022.

En outre, Milestone a annoncé avoir obtenu un investissement de 25 millions de dollars de Investissements RTW. L’argent a donné à l’entreprise une bouée de sauvetage financière pour poursuivre ses activités jusqu’au deuxième trimestre de 2022.

La réaction du marché a été immédiate. À la fin de la journée, l’action MIST avait affiché un gain de 161%.

Bottom Line sur Mist Stock

Un investissement dans Milestone Pharmaceuticals est un pari sur le spray nasal Etripamil de la société. C’est ce noir et blanc. À l’heure actuelle, Etripamil est impliqué dans trois études cliniques: l’essai de phase 3 pour le PSVT, plus les essais de phase 1 pour la fibrillation auriculaire et l’angine de poitrine.

L’entreprise n’a pas de revenus à ce stade, juste des dépenses. Au quatrième trimestre, ils se sont élevés à 5,8 millions de dollars pour la recherche et le développement, 1,7 million de dollars pour les frais généraux et administratifs et 1,3 million de dollars pour les frais commerciaux. La société a déclaré une perte d’exploitation de 8,8 millions de dollars pour le trimestre. Grâce à l’injection de liquidités provenant des investissements de retour au travail, Milestone a une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme de 142,3 millions de dollars. C’est suffisant pour garder les lumières allumées jusqu’à ce qu’Etripamil soit approuvé – ou jusqu’en 2022.

Les actions se négociant actuellement à un rabais de 31% par rapport à leur clôture haute début février, le fait que l’action MIST offre une opportunité d’investissement intelligente dépend uniquement de votre opinion sur les chances d’Etripamil de passer des essais cliniques à l’approbation de la FDA. Si Etripamil arrive à la production, le stock MIST a un énorme potentiel de croissance. En cas d’échec, il n’y a pas de plan B.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

