Mitch McConnell défend la liberté d’expression et le premier amendement ⋆ .

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R., Ky.), Tient une conférence de presse au Capitole des États-Unis, le 1er décembre 2020 (Crédit: Tom Williams / Pool via .)

La liberté d’expression politique devrait être une cause unificatrice en Amérique, mais c’est beaucoup plus difficile là où le caoutchouc rencontre la route.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a enfoncé le premier clou dans le cercueil de la législation draconienne S. Avec chaque républicain plus démocrate Joe Manchin opposé à la législation, le projet de loi semble de plus en plus aussi bon que mort. Sa défaite serait une victoire majeure pour le premier amendement et un autre crédit dans l’héritage de McConnell en tant que premier défenseur du Sénat pour la liberté d’expression politique.

Étonnamment, peu d’élus sont prêts à venir à la défense des campagnes et autres efforts organisés pour opérer des changements. Les Américains célèbrent leur liberté de parler et de s’organiser en groupes, mais une fois qu’une organisation réussit, le soutien à ses droits tend à céder la place à des inquiétudes concernant «l’influence». Il est rare de trouver des politiciens qui soutiennent également la liberté de parler de la NRA et de la campagne Brady, de la League of Conservation Voters et de la Chambre de commerce, ou de groupes pro-vie et de Planned Parenthood.

Depuis plus d’un quart de siècle, Mitch McConnell est le défenseur le plus cohérent, le plus éloquent et le plus acharné du Sénat des droits du Premier Amendement sur lesquels ces organisations s’appuient. En 1994, il a conçu la défaite d’un projet de loi visant à financer des campagnes avec les deniers publics américains, une politique qui reste aujourd’hui en tête de l’agenda progressiste et qui réapparaît dans S. 1. Il a contrecarré les mauvaises idées de la droite, aussi, comme en 2006, quand il était l’un des trois seuls républicains du Sénat à s’opposer à un amendement à la Constitution des États-Unis permettant la criminalisation de l’incendie du drapeau. Cet amendement n’a manqué que d’une voix.

Plus célèbre peut-être, McConnell a mené la lutte contre McCain-Feingold, la mesure de 2002 qui imposait des restrictions plus sévères au plaidoyer et aux partis politiques que toute loi depuis l’aube de la réglementation moderne du financement des campagnes, puis a contesté la loi devant les tribunaux. Bien que la décision de la Cour suprême dans McConnell c. FEC ait été un revers temporaire pour la liberté d’expression, bon nombre de ses parties les plus importantes sont tombées peu de temps après. Les années 2000 ont vu les tribunaux et la Commission électorale fédérale (FEC) faire des progrès significatifs vers un plus grand respect des droits du premier amendement des orateurs politiques, en grande partie grâce au leadership de McConnell.

S. 1 et son homologue de la Maison, HR 1, visent à faire reculer ces avancées d’un seul coup. Un tiers du projet de loi est consacré aux nouvelles règles et aux restrictions des droits des groupes de défense et de leurs partisans, voire des organes de presse. Illustrant le mépris des auteurs pour le premier amendement, certaines de ces propositions ont déjà été jugées inconstitutionnelles. Par exemple, lorsque j’ai témoigné devant le Comité des règles du Sénat sur S. 1 en mars, les sponsors du projet de loi semblaient totalement ignorer qu’un tribunal fédéral avait récemment invalidé une loi du Maryland exigeant que les organes de presse en ligne créent des bases de données contenant des informations détaillées sur leurs acheteurs d’annonces. Une exigence pratiquement identique est une disposition en vedette de S. 1 et sera très probablement proposée à nouveau en tant que législation autonome.

D’autres exigences du projet de loi réglementeraient le discours sur les candidats à la magistrature pour la première fois et exposeraient les membres des organisations à but non lucratif qui parlent au public de la législation. Le projet de loi contient également un système de campagne financé par les contribuables qui coûterait des milliards à chaque cycle électoral et imposerait une prise de contrôle partisane du FEC historiquement bipartisan. Depuis le lancement du projet de loi en 2019, McConnell a prononcé de nombreux discours au Sénat sur ses dangers, contribuant à solidifier l’opposition. Et tandis que les chefs de parti ont rarement le temps pour les audiences du comité, McConnell a assisté à une session de balisage la semaine dernière pour contester directement l’assaut de S. 1 contre le premier amendement.

Alors que les démocrates du Sénat préparent leur prochain mouvement, la bataille se déplace temporairement vers le pouvoir judiciaire. La Cour suprême devrait se prononcer le mois prochain sur une contestation d’une exigence californienne selon laquelle les organisations à but non lucratif doivent révéler l’identité de leurs partisans aux représentants de l’État avant de solliciter des dons dans l’État. Sa décision pourrait clarifier la liberté d’association que les politiciens du Congrès et les États ont cherché à restreindre. McConnell est également impliqué dans ce combat. Il a déposé un mémoire d’amicus curiae auprès de la Cour soutenant le droit des Américains de s’associer en privé les uns avec les autres. Dans cette cause, il est rejoint par un large éventail de groupes à travers le spectre politique, y compris des organisations libérales telles que l’ACLU, le NAACP Legal Defence Fund et la Human Rights Campaign. Mais il fait toujours face au mépris quasi universel des pages éditoriales et des têtes parlantes de la nation.

La liberté d’expression politique devrait être une cause unificatrice en Amérique, mais comme le sait quiconque l’a défendue pour gagner sa vie, c’est beaucoup plus difficile là où le caoutchouc rencontre la route. Chaque orateur est impopulaire auprès de quelqu’un, et certains orateurs sont impopulaires auprès de presque tout le monde. À un moment où la liberté d’expression est sous un assaut apparemment implacable, l’Amérique a la chance d’avoir un leader du Sénat qui peut prendre la chaleur et s’en tenir aux principes du premier amendement.

Bradley A. Smith est président de l’Institute for Free Speech et professeur de droit Blackmore / Nault à la Capital University. Il a siégé à la Commission électorale fédérale de 2000 à 2005.