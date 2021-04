Mitch McConnell exhorte Ed Dept à abandonner les changements proposés ⋆ .

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R., Ky.), S’adresse aux journalistes à la suite d’une réunion hebdomadaire du caucus républicain du Sénat au Capitole à Washington, DC, le 20 avril 2021 (Crédit: Jonathan Ernst / .)

Dans une lettre adressée au secrétaire à l’Éducation, M. Miguel Cardona, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a demandé au ministère de l’Éducation de rappeler les changements proposés aux programmes d’éducation publique qui reposent sur le programme d’éducation civique anti-américain, le «projet 1619».

«Vos priorités proposées doublent sur les mots à la mode et la propagande qui divisent, radicales et historiquement douteuses», a écrit McConnell dans la lettre, obtenue par Politico. «Les Américains n’ont pas besoin ou ne veulent pas que leurs impôts soient détournés de la promotion des principes qui unissent notre nation vers la promotion d’idéologies radicales censées nous diviser.»

McConnell, s’exprimant au nom de 37 républicains du Sénat, a cité la chute des normes nationales d’éducation, telles que la faible maîtrise des étudiants en histoire et civisme aux États-Unis, et un soutien populaire insuffisant pour justifier le rejet de la proposition du ministère.

«Les familles n’ont pas demandé ce non-sens qui divise. Les électeurs n’ont pas voté pour. Les Américains n’ont jamais décidé que nos enfants devaient apprendre que notre pays était intrinsèquement mauvais », a-t-il écrit. «Si votre administration avait proposé une législation réelle au lieu d’essayer de le faire tranquillement par le biais du Federal Register, cette législation ne serait pas adoptée par le Congrès.»

La règle change, ou «Proposed Priorities», cite spécifiquement le controversé 1619 Project, une particularité du New York Times Magazine qui cherchait à réorienter l’histoire américaine autour de l’idée que la préservation de l’esclavage a toujours été une caractéristique essentielle du tissu national , même motivant la révolution américaine. Les auteurs du projet 1619 ont également développé un programme d’accompagnement, qui a déjà été adopté par plusieurs systèmes scolaires publics à travers le pays. McConnell a confirmé que de nombreux historiens réputés ont démystifié les nombreuses «erreurs factuelles et historiques» des projets.

L’inclusion du projet 1619 dans la proposition a probablement déclenché la déclaration d’opposition des sénateurs McConnell et GOP.

McConnell a réitéré l’importance d’inculquer l’histoire et les principes de la fondation du pays et des chapitres suivants qui unissent les citoyens américains sur une ethnie, une race ou une langue commune. Il a insisté sur le fait que l’initiative du ministère de l’Éducation constituait un écart important par rapport à la compréhension bipartisane de l’histoire qui avait été acquise jusqu’à récemment et qui affirmait que les étudiants devraient recevoir une connaissance solide et complète des institutions américaines et du développement historique.

«Les jeunes de notre nation n’ont pas besoin d’un endoctrinement activiste qui se fixe uniquement sur les défauts du passé et divise notre nation en camps divisés», a-t-il poursuivi. «Les programmes soutenus par les contribuables devraient mettre l’accent sur les vertus civiques partagées qui nous rassemblent, et non pousser des programmes radicaux qui nous déchirent.»

