Mitch McConnell promet de combattre l’infrastructure de Biden iden .

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, écoute un autre sénateur prendre la parole après le déjeuner républicain au Capitole à Washington, DC, le 23 mars 2021 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R., Ky.), A indiqué que les républicains du Congrès ne soutiendraient pas le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de l’administration Biden, dans des commentaires aux journalistes jeudi.

La proposition «n’obtiendra pas le soutien de notre part», a déclaré McConnell. «Mon point de vue sur les infrastructures est que nous devons construire ce que nous pouvons nous permettre et ne pas nuire à l’économie avec des augmentations importantes d’impôts, ni alourdir encore plus la dette nationale.»

«Je vais les combattre à chaque étape du chemin», a-t-il ajouté.

Les républicains ont critiqué l’augmentation du taux d’imposition des sociétés du plan de 21 à 28 pour cent. L’administration envisagerait d’autres augmentations d’impôts pour financer le plan, y compris des impôts plus élevés pour les Américains qui gagnent plus de 400 000 dollars par an.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

