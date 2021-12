Mitch McConnell renfloue Chuck Schumer sur les limites de la dette et les dépenses

Juste au moment où les démocrates et leur programme continuent de patauger, arrive Mitch McConnell pour leur donner une autre bouée de sauvetage.

Plutôt que d’utiliser la mauvaise gestion du Sénat par le chef de la majorité Chuck Schumer pour obtenir des concessions, McConnell a accordé deux énormes concessions pour sauver Schumer de ses blessures auto-infligées. Un projet de loi présenté mardi permettrait une nouvelle augmentation de la limite d’endettement et empêcherait les réductions attendues de l’assurance-maladie qui sont le seul résultat du programme désastreux des démocrates. Tout cela fait partie intégrante de l’approche McConnell : perdre le plus efficacement possible.

Examen accéléré de la limite d’endettement

Le projet de loi contient deux volets. L’une créerait un processus permettant à une augmentation « unique » de la limite d’endettement de passer de manière accélérée au Sénat. L’augmentation doit avoir lieu d’ici le 15 janvier et doit contenir une augmentation d’un montant total de la limite. Le langage signifie que les démocrates ne pourraient pas simplement voter pour suspendre la limite et permettre au Trésor de contracter une dette illimitée d’ici une certaine date.

La résolution ponctuelle d’augmentation du plafond de la dette conforme à ce processus pourrait passer après 10 heures de débat et sans amendement. En effet, l’adoption de ce projet de loi permettrait aux démocrates d’adopter la résolution suivante (probablement dans les 7 à 10 prochains jours) augmentant eux-mêmes la limite de la dette – c’est-à-dire avec 50 voix démocrates au Sénat – et sans le potentiel d’un républicain. obstruction.

J’ai expliqué précédemment qu’à l’heure actuelle, les démocrates ne peuvent pas adopter seuls une augmentation du plafond de la dette, à moins que les 50 sénateurs démocrates n’acceptent d’abolir l’obstruction systématique, ce que plusieurs démocrates ont déclaré qu’ils ne feraient pas. En conséquence, McConnell et les républicains du Sénat disposent d’un immense pouvoir pour exiger des concessions politiques, par exemple l’arrêt des plans des démocrates pour faire passer le plan Build Back Bankrupt au Congrès. Ici, comme en octobre, McConnell a choisi de ne pas utiliser l’effet de levier dont il dispose.

Si vous pensez que c’est déjà assez grave, comme le dit le vieil adage publicitaire : « Mais attendez, il y a plus ! »

Abrogation éventuelle des réductions des dépenses d’assurance-maladie

Le projet de loi retarderait également une série de réductions de dépenses désespérément nécessaires qui devraient avoir lieu en janvier et février. Le projet de loi :

Rétablir lentement le séquestre de 2% de Medicare d’ici le 30 juin. Le Congrès avait suspendu ces réductions de 2% de la loi CARES de l’année dernière, afin d’alléger la pression sur les médecins et les hôpitaux lorsque la pandémie a frappé pour la première fois. Ajustez un autre changement pour les paiements des médecins de Medicare. Le projet de loi de dépenses de décembre dernier prévoyait une augmentation des paiements de 3,75%, mais uniquement pour 2021. Au lieu de permettre à cette disposition d’expirer purement et simplement, le projet de loi prescrirait une augmentation de 3% pour 2022, ce qui signifie que les médecins verraient effectivement une réduction de 0,75% en vertu de cette disposition l’année prochaine. . Reporter d’un an une mise sous séquestre de l’assurance-maladie de 4 % et d’autres réductions des dépenses obligatoires, qui devraient entrer en vigueur en février en vertu de la loi PAY-As-You-Go (PAYGO).

Cette dernière disposition dispense les démocrates des conséquences fiscales de leur projet de loi « allégement COVID » plus tôt cette année. Parce que ce projet de loi a augmenté le déficit de près de 1,9 billion de dollars, la loi statutaire PAYGO aurait obligé le Bureau de la gestion et du budget à émettre une ordonnance de séquestre plus tôt l’année prochaine, imposant des réductions compensatoires à Medicare et à d’autres programmes agricoles.

Considérez la logique tordue d’aides anonymes essayant de présenter les avantages de cette stratégie à la presse : « La direction du GOP considère l’accord comme une victoire pour eux parce que… [debt limit increase] processus leur permet également [i.e., Republicans] passer plus de temps à attaquer les démocrates sur leur plan de dépenses sociales et climatiques. »

Cette affirmation ne passe pas le test de l’odorat, à deux niveaux. Premièrement, quelle meilleure façon d’attaquer les démocrates sur leurs politiques fiscales que de permettre aux réductions des paiements de Medicare de prendre effet à la suite de ces politiques faussées ? De plus, comme les démocrates eux-mêmes l’ont souligné plus tôt cet automne, un processus plus rapide permet aux démocrates de passer plus de temps à adopter leur plan de dépenses sociales et climatiques.

Garder les apparences

L’ensemble du projet de loi suit la stratégie de McConnell consistant à perdre de la manière la plus efficace possible face à un T. Premièrement, il permet aux républicains de dire qu’ils ont voté non pas pour augmenter la limite de la dette, mais pour arrêter les réductions des dépenses d’assurance-maladie – et qu’un processus permettant aux démocrates de augmenter la limite d’endettement vient justement d’être ajouté à la facture.

La colère de McConnell contre Schumer à propos du fiasco de la limite d’endettement d’octobre n’est pas due au fait qu’il a dû aider les démocrates à augmenter la limite d’endettement – après tout, McConnell a voté pour augmenter la limite d’endettement d’innombrables fois. C’est plutôt parce que Schumer

Obligé McConnell à aider à adopter une augmentation nette de la limite d’endettement – ​​une sans aucune «feuille de vigne» pour prétendre que McConnell votait pour autre chose, sur laquelle une augmentation de la limite d’endettement venait d’être attachée ; et a procédé à s’en réjouir publiquement

Deuxièmement, en retardant plutôt qu’en éliminant purement et simplement les réductions de dépenses prévues, cela permet aux républicains de prétendre qu’ils ne laissent pas les démocrates « décrochés » pour l’irresponsabilité fiscale de leur projet de loi de rupture budgétaire de 1 900 milliards de dollars plus tôt cette année. Mais réfléchissez-y : si les républicains ne peuvent pas forcer ces réductions de dépenses à entrer en vigueur avec une Chambre démocrate, un Sénat démocrate et une Maison blanche démocrate – et les démocrates essayant de bloquer un autre projet de loi antibudgétaire sur un vote de ligne de parti – qu’est-ce que pensez-vous qu’ils laisseront ces réductions de dépenses entrer en vigueur au début de 2023, en particulier si les républicains prennent le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès ?

Là encore, si les républicains agissent de cette façon, en aidant et en encourageant l’irresponsabilité fiscale des démocrates, ils ne méritent peut-être pas de reprendre la majorité en premier lieu.