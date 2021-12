Mitch McConnell soutient les travaux du comité du 6 janvier, préparez-vous à l’explosion de Trump dans 3, 2, 1…

Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises sur ce site, l’agenda de Mitch McConnell est très différent de celui de Donald Trump, même s’ils se retrouvent souvent dans l’alignement. Les deux sont intéressés à accumuler autant de pouvoir que possible pour eux-mêmes en tant qu’individus, mais McConnell le fait également afin de déplacer la nation dans une direction qu’il souhaite voir évoluer. Trump le fait parce qu’il aime ce joli 747 et qu’on l’appelle « Monsieur ! » par des gros gars costauds avec les larmes aux yeux qui n’ont jamais pleuré de leur vie.

Les gens « entendent des choses » à Washington DC, bien avant que cela ne soit jamais entendu aux nouvelles. Nous avons été assurés par Adam Schiff et Liz Cheney que même maintenant, nous n’avons vu que la « partie émergée de l’iceberg » de tout ce qu’ils savent. Il est tout à fait possible que Mitch McConnell, avec une oreille au sol à Washington, ait « entendu » des choses sur ce qui se passe sous la ligne de flottaison. Il est même possible que certains démocrates ou Cheney se soient même approchés de McConnell et lui aient dit eux-mêmes, dans le but d’obtenir un certain soutien. Peut-être qu’ils ont dit; « C’est si grave », dans l’espoir que McConnell réaliserait les enjeux pour 2022 et fournirait au comité un peu de couverture du GOP.

Quelque chose fonctionne parce que McConnell creuse le fossé toujours présent entre lui et Trump. En effet, McConnell pourrait tenter d’enterrer Trump pour toujours. Tout dépend de ce que le comité restreint trouve car, McConnell – contrairement à tous les républicains de la Chambre – soutient le comité restreint, l’a maintenant dit publiquement et veut voir leur travail.

D’après une interview réalisée par une station locale du Kentucky (ci-dessous) :

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-KY) fait quelque chose d’assez rare parmi les républicains de Capitol Hill – exprimant son soutien au comité du 6 janvier.

Dans une interview accordée à Spectrum News, le sénateur du Kentucky a été confronté à des propos récents dans lesquels il a déclaré « qu’il sera intéressant de révéler tous les participants qui ont été impliqués » le 6 janvier.

« Ce fut un événement horrible et je pense que ce qu’ils cherchent à découvrir est quelque chose que le public doit savoir« , a déclaré McConnell.

À la commission du 6 janvier – @LeaderMcConnell a déclaré qu’il surveillait l’enquête au fur et à mesure qu’elle se déroulait à la Chambre. « C’était un événement horrible et je pense que ce qu’ils cherchent à découvrir est quelque chose que le public doit savoir. » pic.twitter.com/Bf63sVHS5o – Julia Benbrook (@JuliaBenbrook) 17 décembre 2021

Des mots si simples, mais très, très puissants et diamétralement opposés à tout ce qui sort de la Chambre.

