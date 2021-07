Mitch Mitchell, acteur de “Braveheart” et “Gladiator”, décédé à 65 ans

L’acteur Mike Mitchell est décédé vendredi, a révélé sa famille aux journalistes. Selon Deadline, Mitchell est décédé en Turquie sur un bateau, mais les autres détails sont rares. Il avait 65 ans.

Mitchell a commencé sa carrière en tant que bodybuilder professionnel et a même remporté le titre de Mr. Universe. Il a également remporté de nombreux championnats du monde de fitness de la World Fitness Federation, bien que les fans le connaissent mieux grâce aux films où son cadre imposant s’intègre parfaitement aux genres action et fantasy. Mitchell a fait des cascades et joué des combattants dans Braveheart et Gladiator, et de nombreux autres films du même genre. Certains de ses plus grands titres ne sont pas crédités, notamment le film de James Bond Skyfall en 2012.

Évidé d’apprendre la mort de mon vieil ami et acteur dans trois de mes films, Mike Mitchell. Adieu Big Mike. pic.twitter.com/JhSHt4m7PU – Mark Stirton (@Markstirton) 23 juillet 2021

Selon la biographie de Mitchell sur IMDb – qu’il prétend avoir écrit lui-même – son expérience commence vraiment par une formation militaire dans les forces armées britanniques. Après avoir vu de l’action là-bas, Mitchell est devenu un plongeur sous-marin et un consultant pour l’industrie pétrolière. Pendant ce temps, il s’est lancé dans la musculation, d’autres sports de force, la voile et l’équitation, qui ont tous joué dans sa carrière cinématographique sur toute la ligne.

Mitchell a participé à l’homme le plus fort de Grande-Bretagne, au concours complet de chevaux de trois jours et aux régates internationales dans la mer Méditerranée sur son propre yacht. Grâce aux sports de force, il a trouvé sa place dans Braveheart, puis a continué à travailler dans l’industrie du divertissement pour le reste de sa vie.

Mitchell a expliqué qu’il avait eu une crise cardiaque en 2006, ce qui a considérablement ralenti son travail dans l’industrie du fitness et l’a amené à se concentrer sur le jeu d’acteur. Il a entrepris des travaux au-delà des cascades, y compris le travail de voix off au cours de la dernière décennie.

Selon Deadline, Mitchell laisse dans le deuil son épouse, Denise Mitchell, et un nombre indéterminé d’enfants. La famille explique que Mitchell est décédé de causes naturelles, bien qu’elles n’aient pas encore été identifiées non plus. Le représentant de Mitchell a déclaré à TMZ que sa mort était une surprise.

“C’était très difficile à croire… La mort subite d’un acteur international que nous avons dirigé, une personne honnête, un vrai acteur, un véritable ami, mon cher ami, nous a profondément attristés. J’ai toujours été honoré d’être votre directeur. Je souhaite de la patience à votre épouse, chère Denise Mitchell, et à vos enfants », ont-ils déclaré. « Apprendre à vous connaître et gagner votre amitié est inestimable. Dormez dans les lumières. RIP.