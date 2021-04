Mitchel Bergkamp – fils de la légende d’Arsenal Dennis

Il y a certainement quelques relations de football familiales célèbres dans l’équipe des moins de 23 ans de Watford.

Les jeunes des Hornets avaient les fils de Dennis Bergkamp, ​​Mauricio Pochettino et Dennis Wise dans leur équipe pour l’affrontement de la Ligue de développement professionnel avec Charlton jeudi.

Inutile de dire que Mitchel Bergkamp a beaucoup grandi depuis que son père jouait pour Arsenal!

Bergkamp Sr, qui a marqué 122 buts en 425 apparitions avec des Gunners au cours d’une période de 11 ans à partir de 1995, est l’un des plus grands joueurs d’Arsenal.

Le film, le pivotement et la fin du Néerlandais à Newcastle en mars 2002 est à juste titre considéré comme l’un des plus grands buts de la Premier League – et dix-neuf ans plus tard, nous n’avons encore rien vu de tel.

Son fils, Mitchel, et le garçon de Pochettino, Maurizio, ont commencé le match qui s’est terminé 1-1.

Le but de Watford a en fait été marqué par Mitchel, le milieu de terrain offensif produisant une finition soignée alors qu’il s’accrochait au ballon de Max Staham.

Le match a également vu le défenseur central de Watford Dom Hutchinson recevoir un carton rouge.

Mitchel est dans les livres de Watford depuis février, se joignant à un transfert gratuit. Le joueur de 22 ans l’a rejoint après avoir été libéré par le club néerlandais d’Almere City l’été dernier.

Les fils de légendes du football qui jouent maintenant

Mitchel Bergkamp (Dennis Bergkamp) – Club: Watford

Ianis Hagi (Gheorghe Hagi) – Club: Rangers

Timothy Weah (George Weah) – Club: Lille

Giovanni Simeone (Diego Simeone) – Club: Cagliari

Federico Chiesa (Enrico Chiesa) – Club: Juventus

Kasper Schmeichel (Peter Schmeichel) – Club: Leicester

Justin Kluivert (Patrick Kluivert) – Club: RB Leipzig

Marcus et Khephren Thuram (Lilian Thuram) – Clubs: Borussia Monchengladbach et Nice

Il a eu un essai avec l’ancien club de son père, Arsenal, en octobre, mais il a été décidé qu’il ne se verrait pas proposer de contrat professionnel.

Maurizio, qui joue comme ailier, est à Watford depuis janvier après avoir quitté Tottenham, que son père a dirigé pendant cinq ans.

Pendant ce temps, Henry Wise, qui est un milieu de terrain, est dans les livres du Hertfordshire depuis 2019 et a fait une apparition pour leur équipe senior.

Son père, Dennis, était un milieu de terrain difficile qui a été capitaine de Chelsea, y a passé 11 ans et a joué pour l’Angleterre 21 fois.

Maurizio (à gauche) faisait partie de l’équipe de la journée de Watford pour leur affrontement de championnat contre Wycombe Wanderers le mois dernier

Henry a joué lors de la défaite de Watford en FA Cup contre Tranmere en janvier