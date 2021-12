Mitchell : Comment l’économie de Biden a fait échouer nos familles

Il ne s’agit pas d’emplois. Il n’a pas été question d’emplois depuis un moment. Mais ne dites pas cela au président parce qu’il croit fermement que créer plus d’emplois est la réponse et que les emplois qui ont été créés sont à cause de lui. Il n’a pas seulement tort – il a complètement tort.

Ce qui ne va pas avec notre économie

Ignorez tout ce qui sort de la Maison Blanche et de la Réserve fédérale. Ignorez la plupart de ce qui vient du Congrès. Bien que ce conseil soit valable presque toutes les années, il est le plus important maintenant.

L’inflation n’est pas transitoire. Les prix de l’énergie ne baissent pas. Les prix des denrées alimentaires ne sont pas dus à une amélioration de l’économie. La pénurie de biens de consommation n’est pas due au fait que l’économie se porte si bien.

Tout coûte plus cher

L’inflation est causée par trop d’argent pour trop peu de biens. En injectant des milliards dans l’économie (y compris ces crédits d’impôt de 250 $ par enfant), le gouvernement a créé une demande à un niveau que les producteurs ne pouvaient égaler. Le SNAP (coupons d’alimentation) a été augmenté, les allocations de chômage ont été augmentées et les coûts de main-d’œuvre montent en flèche alors que les entreprises se disputent les travailleurs.

Tout cela sonne bien… en quelque sorte. Les gens reçoivent de l’argent « gratuit », les pauvres reçoivent plus d’argent pour se nourrir, les chômeurs reçoivent un peu d’argent et les travailleurs débutants reçoivent 15 $/heure ou plus.

Mais, et c’est un gros mais (Hammer ne me fais pas de mal), quelqu’un doit payer pour tout ça et ce n’est PAS le gouvernement. Le gouvernement ne fait pas d’argent. Ils collectent votre argent (FICA, SS, Medicare, etc.) puis l’utilisent pour payer les dépenses administratives (pire charité de l’histoire), et enfin l’utilisent pour financer les programmes énumérés dans le dernier paragraphe et plus encore.

Ce schéma redistributif crée de l’inflation. Les forces non marchandes créant une inflation des salaires, à leur tour, créent une inflation des prix des produits. Ils ne peuvent pas vous vendre un hamburger à 1 $ s’il en coûte 1,50 à faire… juste du bon sens.

Quel est le problème avec notre chaîne d’approvisionnement ?

La semaine dernière, le président Biden nous a dit que les étagères étaient approvisionnées. Eh bien, il a à la fois tort et raison, mais les étagères qui sont approvisionnées le sont malgré les mesures idiotes que le gouvernement a prises pour résoudre le problème.

Premièrement, Walmart dit qu’ils ont tout l’inventaire dont ils ont besoin pour les vacances. C’est génial! Merci Biden ? Non, le géant de la vente au détail dit que la seule raison pour laquelle ils sont approvisionnés pour la saison des cadeaux est un plan qu’ils ont mis en place il y a plus d’un an.

Deuxièmement, à part Walmart, tout le monde a vu à quoi ressemblent réellement les étagères des magasins. Ils ont vu les cadeaux qu’ils aimeraient offrir déjà en rupture de stock et ils constatent que les délais de livraison sont allongés cette année. Tout cela dit que quelque chose ne va pas dans la chaîne d’approvisionnement.

Lors de son discours, Biden nous a également expliqué comment le nombre de conteneurs laissés dans les ports de Los Angeles et Palm Beach pendant plus de 8 jours a baissé de 40 %. C’est peut-être vrai, mais la raison n’est pas si grande.

Une amende a été ajoutée à tous les conteneurs laissés dans les cours pendant plus de 8 jours. Alors, comment les expéditeurs ont-ils réagi ? Ils ont commencé à naviguer lentement des ports étrangers vers les États-Unis – économiser du carburant, éviter les amendes. Mais, les choses arrivent ici plus lentement.

Un nouveau plan de mise en file d’attente a également été mis en œuvre dans les gigantesques ports du sud de la Californie qui ont poussé les navires plus loin au large, permettant au gouvernement d’affirmer qu’il avait réduit les navires au mouillage. Cela signifie également que les marchandises mettent plus de temps à atteindre les États-Unis

L’administration Biden peut donc prétendre qu’elle a amélioré les choses dans les ports, mais comme les acheteurs le savent, cela n’a en fait rien résolu.

Où sont les ouvriers ?

Nous n’avons PAS de pénurie d’emplois, nous avons une pénurie de travailleurs/de main-d’œuvre. Le gouvernement a tellement incité les gens à rester chez eux qu’ils n’ont aucune raison de chercher du travail. Les augmentations des coupons alimentaires (SNAP), les crédits d’impôt mensuels pour enfants, les allocations de chômage augmentées et bien plus permettent à certains Américains de rester plus facilement à la maison, de regarder Judge Judy et de manger des Fritos toute la journée.

De plus, entre le déluge de mandats et la peur du COVID, le gouvernement en a poussé beaucoup plus vers le travail indépendant où ils peuvent rédiger leurs propres règles de travail sans ingérence fédérale.

Où est l’énergie ?

Le plan énergétique de Biden a inversé l’indépendance énergétique de l’Amérique dès le premier jour. La réduction des baux fédéraux, l’augmentation de la réglementation et les amendes ont tous fait hésiter les sociétés énergétiques à poursuivre la production.

Il s’est assuré que le pipeline XL soit annulé, la réglementation excessive de son administration a tué un pipeline et un terminal gazier dans l’Oregon, et le Michigan cherche à fermer un pipeline majeur à l’approche des profondeurs de l’hiver.

Maintenant, l’administration Brandon envisage une nouvelle interdiction d’exporter du pétrole – cela aidera…

Le manque de prévoyance de Biden a fait passer l’Amérique du statut de producteur d’énergie à celui de suppliant les nations et les groupes étrangers de le faire pour nous. Nous sommes passés de fabricant à preneur en moins d’un an. Allons Brandon.

Il a même foiré l’innovation

Dans son projet de loi très impopulaire Build Back Better, Biden a d’énormes réductions d’impôts pour l’achat de nouveaux véhicules électriques. Mais, seulement si le véhicule a été fabriqué dans une usine syndicale.

Les Tesla n’obtiennent pas de crédit bien qu’elles soient un leader dans la technologie des véhicules électriques, uniquement parce qu’elles ne soutiennent pas les syndicats

Le temps de changer

Nous n’avons pas à attendre 2024 pour redresser ce cheval. Les élections de mi-mandat sont dans moins d’un an et les mauvais sondages gèlent les démocrates modérés en place. Montez le feu pour que les progressistes soient de plus en plus mis à l’écart et que l’agenda Biden stagne avant qu’il n’ait eu le temps de complètement foutre en l’air nos budgets familiaux.

Le contenu créé par Conservative Daily News et certains contenus syndiqués via CDN sont disponibles pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour les détails et les exigences.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.