Mitchell est le facteur différentiel

L’équilibre était voué à être rompu ce soir à Memphis, domicile de la série pour la première fois en match nul, mais cela lui a coûté. Il avait besoin de quelqu’un pour l’aider à décider et c’était Donovan Mitchell (111-121). Ces Grizzilies ont beaucoup de jeunesse, beaucoup de confiance en eux, beaucoup d’âme et aucune peur. Et, avec tout cela, son avenir ne pouvait pas être plus prometteur. Son présent, pour l’instant, pose toujours problème à ceux qui le croisent. Dillon Brooks a tout mis en évidence au début du dernier quart-temps, haranguant les tribunes et ajoutant quatre points d’affilée pour la énième tentative de retour, une tentative qui provoquerait une sérieuse sueur sur le front de certains Jazz qui, jusqu’au dernier quart-temps , n’avait pas été vu de dos sur le tableau d’affichage. Ils sont une équipe chorale, mais ils avaient besoin de leur chef, qui a dirigé un 14-2 run to sentence. Apparition stellaire, au bon moment et au bon endroit, pour quitter la série dans un glorieux 2-1 en sa faveur, tant en poids qu’en forme. Pour quelqu’un qui a maintenant atterri sur Terre, il serait difficile de deviner qu’il s’agit, avec ses freins et contrepoids, d’un match nul premier contre huitième.

Le combo est explosif et le cadeau pour les fans neutres est splendide. Deux équipes de révélations cataloguables, bien qu’avec des nuances. Utah Jazz, terminant la saison régulière en tant que tête de série de l’Ouest, a rapidement cessé d’être: ce qui semblait être une bonne, mais limitée, poignée de victoires en début de saison a fini par être consumé comme une loi générale, comme un fléau, avec les Phoenix Suns, du statu quo de la Conférence. Les Grizzlies, de leur côté, avec un brin de fraîcheur, projet avec projection, qui vaut la redondance, ont explosé à la fin, avec leur play-in en avertissement strident et leur premier hit dans cette série en confirmation. Ils poursuivent leur croisade, qui prend la forme d’effronterie et de brouhaha générés par un groupe qui n’a rien à perdre. Nouvelle explosion de JA Morant (28 + 3 + 7), qui a déjà placé son nom parmi les meilleurs, et démonstration de caractère d’un Dillon Brooks (27 + 3 + 2) omniprésent en défense et en attaque, mais avec des problèmes de fautes. Le meneur, avec ses buts aujourd’hui, est devenu le quatrième joueur de l’histoire à dépasser les 100 points lors de ses trois premiers matchs éliminatoires (101), derrière Wilt Chamberlain (116), George Mikan (107) et Kareem Adbul-Jabbar (102) .

Presque rien et presque assez; Même si les chiffres peuvent mentir Utah Jazz est venu accumuler 15 points d’avance au cours de la première mi-temps, a contrôlé les tempos du début à (presque) la fin et, dans de nombreux moments, n’a eu aucun doute sur son nouveau statut dans la série, en tête pour la première fois ; mais ils entrèrent tous à la fois. Ce n’est un secret pour personne qu’une grande partie de l’égalité passe par le succès de l’Utah à longue distance; ni que l’effervescence de JA Morant, et sa capacité à la maintenir, soit son principal contrepoids. Aussi l’émergence de Mitchell (absent dans le premier jeu) et la façon dont Morant peut être accompagné dans ses exploits récurrents. Le premier est venu après avoir marqué 25 points à ses débuts, poussant son équipe du périmètre (5 triplés) ; le second, après un 47 + 4 + 7, mais très solitaire. Tout cela, dans une montée brutale d’Utah de loin (de 12/47 du premier tour il est passé à 19/39) qui a refusé l’exploit à son aspirant. Aujourd’hui, il y avait encore un peu de tout. Avec Utah revenant pour faire 19 triples (44,2%) et avec un JA qui a trouvé moins de compagnie que son homologue opposé.

Mike Conley (27 + 6 + 8), qui est revenu à Memphis, mais pour jouer contre ses Grizzlies, en était une des raisons, cinglant dans les moments chauds et réussi tout au long du match, avec un 7 sur 10 dévastateur en triple. Mitchell, qui est passé à 29 points, a également trouvé des soutiens en Rudy Gobert (15+14) ou Royce O’Neal (12+7), avec Bojan Bogdanovic (15+6) et Jordan Clarkson (15) qui attendaient de leurs coups. effet. Morant, pour sa part, avait une ligne de soutien moins efficace, au-delà de Brooks, avec certains Grayson Allen (17 + 3) et Kyle Anderson (11 + 13 + 5) à l’heure, mais certains Jaren Jackson Jr. (9+). 9 + 3) et Jonas Valenciunas insuffisant. Aujourd’hui, le Lituanien, jusqu’au troisième quart-temps, était absent. Et les Grizzlies l’ont remarqué, bien sûr ; comme ils ont remarqué leur atterrissage dans le match. Exposition des fondamentaux pour, en un peu plus d’une minute, marquer vos 10 seuls points : deux jump shots, deux plateaux et un crochet. Argot de basket-ball populaire, le basket-ball d’une vie. Avec cela, il a tenté de ressusciter Memphis, qui a quitté le tableau de bord dans des termes qui n’avaient pas été vus depuis le premier quart et qui a provoqué le temps mort de Quin Snyder (68-61). Une autre histoire aujourd’hui, la même que toujours.

Une fin à la hauteur de la cravate

Air pour jouer dans d’autres paramètres, suivre derrière sur le tableau de bord; mais toujours une menace. Effet d’appel pour un triple Dillon Brooks, un vol Jackson Jr. ou le premier panier de Desmond Bane, également de longue distance. Et pour JA, bien sûr, qui a ajouté depuis la ligne des lancers francs pour ramener le jeu à seulement quatre points, la distance minimale par rapport aux échanges de paniers initiaux (76-80). La réponse? Du périmètre, comme tant d’autres fois ; comment l’Utah doit être pour continuer à modifier l’ordre naturel des choses dans la meilleure ligue du monde. Bogdanovic, après un recul et deux passes décisives de Conley, a une nouvelle fois atténué l’euphorie d’un marqueur local qui, après avoir erré dans le désert du score, a vu l’option de se mettre, pour la première fois, en tête du tableau (76-85 ) . Clarkson, revendiquant, une fois de plus, sa reconnaissance de Meilleur sixième homme de la compétition, remettait les choses à leur place avant d’atteindre le set final, « ça ne va pas être que nous l’avons », penserait-il ; mais ils l’ont fait. Chute triple, presque à une jambe, sur la corne de possession et à quatre secondes du quart (85-96). Les triples peuvent être le quoi et le combien, mais, entre les mains des artistes, aussi le comment.

L’équilibre était voué à être rompu ce soir à Memphis, et cela ne pouvait pas venir d’un décor si disparate, si différent de ce qui avait été vu jusqu’ici dans la série. Un run 6-0 a pleinement profité de l’émotion, sec pendant une bonne partie du duel. Et Allen, avec cinq points consécutifs, a fait du match une métaphore parfaite : 98-98 et une nouvelle pondération des forces, un nouvel équilibre, celui qui, à huit minutes de l’arrivée, peut être tourné de part et d’autre. Et c’était difficile pour lui de trancher, dans le match et, donc, à égalité. Dans cette dernière partie du jeu, tous les tirages du duel ont été vus, et il y en avait six. Mitchell, encore une fois, a été le facteur différentiel, avec un 2+1 et un triple qui ont permis non seulement d’égaliser, mais aussi de récolter un avantage de cinq points (109-113). Après tous les efforts, une nouvelle montée, déjà trop exigeante. Aussi, avec un Donovan déterminé à continuer d’ajouter. Excessif pour Memphis et ce qu’il fallait d’équilibre pour trancher. La balance est rompue en faveur d’Utah, ou plutôt de Mitchell.