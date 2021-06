Mitchell et Clarkson placent Jazz dans une victoire en demi-finale

01/06/2021

Ce n’était pas facile, mais l’Utah Jazz, avec le gardien All-Star Donovan Mitchell, en tant que leader, ils ont de nouveau surmonté un duel serré contre les Grizzlies de Memphis, qu’ils ont battus 113-120 à l’extérieur lundi lors du quatrième match des éliminatoires du premier tour de la Conférence Ouest, qui dominent maintenant le meilleur des sept 3-1.

Mitchell a contribué 30 points avec huit passes décisives ce qui l’a laissé au premier rang d’une liste de cinq joueurs qui avaient des numéros à deux chiffres.

Parmi eux se trouvait la base de réserve Jordan Clarkson, l’actuel lauréat du prix Sixth Man, qui l’a réclamé avec une contribution de 24 points, dont quatre tirs à 3 points en neuf tentatives, et a saisi six rebonds défensifs.

Avec Mitchell et Clarkson, le centre français Rudy Gobert a été laissé sans dominer dans le jeu intérieur et pour la première fois jusqu’à présent dans la série, il n’a pas pu terminer avec un double-double, mais il l’a fait. contribué 17 points, huit rebonds et mis deux blocs.

Mais a obtenu 13 points en troisième période quand le Jazz s’est distancié au tableau d’affichage pour l’avantage qui serait le décisif.

Alors que l’attaquant croate Bojan Bogdanovic a atteint 13 points après avoir réalisé trois triples de cinq tentatives et le meneur Mike Conley, ancien joueur de la franchise Grizlies, a marqué 11 points et distribué sept passes décisives pour compléter la liste des cinq musiciens de jazz qui avaient des numéros à deux chiffres.

Maintenant l’équipe avec le meilleur bilan de la NBA en saison régulière peut clôturer ce premier tourmercredi soir lors du match 5 à Salt Laker City.

La base Ja Morant, qui a récolté en moyenne 33,7 points lors des trois premiers matchs, a marqué 23 et a donné 12 passes en tant que leader des Grizzlies.

L’attaquant Dillon Brooks et l’attaquant de puissance Jaren Jackson Jr., dans leur meilleur match éliminatoire jusqu’à présent dans la compétition, ils en ont ajouté 21 chacun.

Le record de la saison de Jackson était de 20 points contre les Raptors de Toronto le 8 mai après avoir raté la majeure partie de la saison en se remettant d’une opération au genou.

Alors que la base se réserve De’Anthony Melton a récolté ses 15 points au quatrième quart et le centre lituanien Jonas Valanciunas a terminé avec un double-double de 14 points et 12 rebonds en battant Gobert dans le match individuel sous les cerceaux.

Memphis a ouvert le quatrième quart avec une séquence de 12-2, profitant du fait que le Jazz a raté ses neuf premiers tirs sur le terrain.

Melton a réussi 5 des 7 tirs au cours de la période, dont un trio de triples qui a permis au Jazz de rentrer dans le match. Son triple avec 5:30 minutes à jouer place les Grizzlies à 104-106.

Conley, avec les anciens coéquipiers des Grizzlies Zach Randolph et Tony Allen en tant que spectateurs à FedExForum, a mis fin à la sécheresse marquante du Jazz avec un 3 points décisif.

Le Jazz a terminé 3 sur 16 au quatrième quart, mais 11 sur 12 à la ligne des lancers francs. Mitchell a frappé les six et a terminé 12 sur 13, ce qui serait un facteur gagnant.

Memphis a eu une autre participation enthousiaste et bruyante en agitant des serviettes et des chants proclamant “I’m On My Grizzly” citant le rappeur J. Cole.

Les Grizzlies ont connu leur meilleur début de match dans cette série, marquant les quatre premiers points et menant jusqu’à quatre points.

Mieux encore, Utah n’a jamais mené par plus de cinq points et n’a mené que 31-34 après le premier quart.

Cependant, Memphis, la plus jeune équipe de ces séries éliminatoires, il n’a jamais mené par plus de quatre. Utah a montré son talent et son expérience en répondant à chaque séquence de Grizzlies.

Les équipes ont échangé la tête 11 fois avec sept nuls en première mi-temps. Le Jazz a utilisé une séquence de 13-2 pour prendre leur plus grande avance à 50-59 avec des 3 consécutifs de Mitchell avant que Morant ne marque les quatre derniers de la mi-temps pour réduire l’avance de l’Utah à 54-59.

Les Grizzlies ont mené 71-72 avec 7:03 à jouer dans le troisième. Le jeu à trois points de Gobert a débuté sur une séquence de 13-2, et Utah menait 87-100 après trois périodes.

Gobert a raté son seul tir au premier quart, a raté sa deuxième tentative au deuxième quart et a commis sa deuxième faute à 9:50 pour jouer.

Le centre français n’avait qu’un point et deux rebonds à la mi-temps.

Mais Clarkson a aidé Utah à terminer avec un avantage de 30-40 en marquant sur le banc, ainsi qu’en ayant 17 triples sur 34 tentatives pour un succès de 50% qui a été décisif.