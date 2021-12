Mitchell Garabedian parle des abus du clergé, « Spotlight »

Écoutez l’épisode complet sur Apple, Spotify ou partout ailleurs où vous obtenez vos podcasts, et abonnez-vous !

Près de deux décennies après que l’enquête « Spotlight » du Boston Globe ait fait sauter le voile sur les agresseurs sexuels au sein de l’Église catholique, l’un des principaux avocats qui ont porté ce scandale à la lumière du public n’a pas cédé à sa croisade pour la responsabilité du clergé.

Avocat Mitchell Garabedian, qui a été représenté dans un film sur la série « Spotlight », a discuté des batailles juridiques en cours, de son traitement hollywoodien et de sa lutte continue pour la divulgation sur le podcast Law&Crime « Objections: With Adam Klasfeld. «

« L’enquête a eu un impact énorme et a aidé à informer le public qu’il devait protéger les enfants, où ces enfants et adultes sont sous la garde de prêtres », a déclaré Garabedian dans l’interview, se référant à l’exposition du Globe. « Et cela a eu un grand impact en aidant les victimes ou les survivants d’abus sexuels du clergé à essayer de guérir et à se manifester et à signaler l’abus. »

« Avec une survivante ou une victime d’abus sexuels du clergé, tout est une question de validation », a ajouté Garabedian. « Le survivant de la victime doit savoir que l’abus n’était pas de sa faute. »

Au début de 2002, le Globe a publié sa série primée par Pulitzer « Spotlight Investigation : Abuse in the Catholic Church », déclenchant de multiples poursuites pénales et une attention internationale. Cela a également rendu Garabedian, déjà tenace, encore plus occupé, inspirant d’autres personnes qui ont déclaré être des survivants à demander un avis juridique.

« Je travaillais 18 heures par jour, 16 heures par jour – six, sept jours par semaine », se souvient Garabedian. « C’était un raz-de-marée de survivants de victimes qui se sont manifestés, rapportant les abus et disant : « Hé, moi aussi ! J’ai enfin trouvé quelqu’un qui me croira. Je n’étais pas le seul, et c’est un soulagement pour moi. De nombreuses victimes ou survivants se le disent. »

Garabedian a déclaré qu’il n’avait pas été consulté pour la dramatisation cinématographique de cette enquête journalistique, bien qu’il ait qualifié cela d' »honneur » d’avoir été joué par l’acteur Stanley Tucci.

« Ils voulaient vraiment faire ce film, et ils y ont mis tout leur cœur et leurs talents et ça s’est extrêmement bien passé », a déclaré Garabedian. « C’est une voix. C’est une voix pour ceux qui n’avaient pas de voix.

Comme la série « Spotlight » l’a fait pour le scandale du clergé, une enquête du Miami Herald a eu un impact sismique similaire sur le sujet des abus sexuels dans l’enfance dans le cas de Jeffrey Epstein. La série Herald a attiré l’attention sur les nombreuses femmes qui ont accusé le financier en disgrâce de les avoir agressées sexuellement alors qu’elles étaient mineures. Plusieurs femmes ont également déclaré qu’Epstein avec leurs amis riches et puissants, y compris l’avocat Alan Dershowitz et le Royaume-Uni Prince André. Les deux hommes nient avec véhémence les allégations.

À l’instar de l’enquête « Spotlight », la « Perversion de la justice » du Herald a suscité à ce jour deux poursuites fédérales. La mort d’Epstein dans une prison fédérale de Manhattan a finalement empêché son procès. Le procès pour trafic sexuel de son facilitateur accusé Ghislaine Maxwell, dont les procureurs prétendent avoir soigné et maltraité les victimes d’Epstein, est maintenant en cours.

Les deux histoires restent en cours: Garabedian a été un élément régulier dans des affaires pénales et civiles très médiatisées, y compris celle du cardinal maintenant défroqué Théodore McCarrick, le plus haut responsable catholique des États-Unis à avoir jamais été accusé d’avoir allégué des abus sexuels sur des mineurs.

« La profondeur et l’étendue de la crise des abus sexuels du clergé sont énormes », a déclaré Garabedian. « Je veux dire, nous y sommes : 20 ans plus tard, des poursuites civiles ont été déposées. Le délai de prescription est en cours de modification. Des poursuites pénales sont déposées contre des hauts fonctionnaires de l’église, dans le monde entier. Il est tout simplement incroyable que l’Église catholique ait été impliquée dans une telle criminalité et ait dissimulé ces crimes pendant des décennies et des décennies. Cela parle de lui-même.

