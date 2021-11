Mitchell met Milwaukee dans son premier nid de poule après le ring

Le champion a touché un trou. Les Milwaukee Bucks ont perdu ce matin contre Utah Jazz (95-107) et ont lié leur troisième défaite consécutive après avoir perdu contre les Timberwolves du Minnesota et les Spurs de San Antonio. Tous les trois ont été à la maison, mais celui-ci a été le plus clair, celui qui a donné le plus grand sentiment de fragilité : il n’a jamais été devant et chaque fois qu’il s’est approché, il a serré son rival, il a répondu avec force et insistance par l’action et la grâce de Donovan. Mitchell.

C’est préoccupant? Demi. Les défaites sont là, mais Milwaukee a une certaine carte blanche pour sombrer en ce début de saison après avoir conquis le dernier ring de la NBA et parce que, jour après jour, certaines de ses armes principales ne sont pas sur le terrain. Contre le Jazz c’était une sangria : Brook Lopez, Jrue Holiday, Khris Middleton et Donte DiVincenzo n’ont pas pu jouer pour différentes raisons médicales. C’est-à-dire que tous les titulaires du parcours passé, à l’exception de Giannis Antetokounmpo, étaient absents face à l’actuel leader de la Conférence Ouest. Presque rien.

Le grand jour de Donovan Mitchell

Malgré cela, le Grec a déployé toutes ses ressources pour éviter la défaite. Soutenu par Bobby Portis (15 points et 5 rebonds) et Grayson Allen (18 points avec un 5/10 du triple), Anteto a atteint 25 points … bien qu’il soit revenu à d’anciens malheurs avec un 3/11 du périmètre.

Le Jazz est passé de sa défaite à Chicago la veille. Et ils l’ont fait sans aucun doute et avec le retour de Mike Conley (20 points). Toujours en tête au tableau d’affichage et avec Mitchell comme garant de la cinquième victoire de la saison en six matchs. Le meneur a tiré à 28 points Et quand les Bucks se sont même légèrement rapprochés, il a frappé fort, avec des sets continus. Si Milwaukee est arrivé à cinq au milieu du troisième quart, il a répondu avec sept points presque d’affilée; si c’était 95-99 avec 1:39 à jouer, il se calmerait à nouveau à Salt Lake City avec cinq buts pour sceller la victoire.