Mitchell vante le hit “très spécial” de Jane Mayer sur la “suppression du vote” des conservateurs .

Les groupes conservateurs qui tentent d’assurer des garanties raisonnables contre la fraude électorale, comme l’exigence d’une pièce d’identité, sont présentés comme des méchants de la « suppression des votes ». Sur Andrea Mitchell Reports de lundi, l’hôte a vanté «journaliste célèbre» Jane Mayer du New Yorker attaquant la Fondation Bradley et leurs bénéficiaires comme la Fondation Heritage pour « avoir tenté de supprimer le vote ».

Mayer était sur le point de discuter de son dernier article, qui portait le sous-titre “Les attaques de Donald Trump contre la démocratie sont promues par des groupes conservateurs riches et puissants qui sont déterminés à gagner à tout prix”. Mitchell a demandé ce que tous ces groupes ont en commun. Mayer a déclaré: “Eh bien, entre autres choses, de l’argent et la Fondation Bradley qui a investi de l’argent dans tant d’entre eux, mais il y a vraiment des joueurs imbriqués.”

Pour montrer à quel point l’article de Mayer était un hit partisan, elle a utilisé le théoricien du complot de « l’argent noir » le sénateur Sheldon Whitehouse (D-RI) comme source faisant autorité sur la question, écrivant qu’il « m’a dit qu’une« flottille de les groupes de façade’ qui se concentraient autrefois sur la promotion de causes conservatrices telles que la saisie des tribunaux et l’opposition à l’avortement se sont maintenant “plus ou moins déplacés pour travailler sur la suppression des électeurs”.

Selon Mayer, si Sheldon Whitehouse le dit, cela doit être vrai, comme elle l’a dit à Mitchell :

Je pense que, si vous y regardez de près, il est intéressant d’essayer de supprimer le vote et de s’assurer que les électeurs conservateurs sont ceux qui sortent et gagnent les élections et les votes démocrates qui ont tendance à être de jeunes électeurs, des électeurs de couleur, qu’ils ont plus de mal à voter. Ils vont essayer de faire en sorte qu’il soit plus difficile de les amener à sortir et à les défier dans les isoloirs et à suggérer qu’ils sont impliqués dans la fraude, alors qu’ils ne le sont pas.

Mitchell a ensuite demandé: «Nous voyons à quel point il est difficile d’obtenir un soutien substantiel pour la loi sur le vote, pour que la législation sur la loi sur le vote soit adoptée dès maintenant. Voyez-vous que ces groupes financent également des campagnes individuelles du Congrès ? »

Mayer a dit qu’ils le sont et, « Je suis heureux que vous ayez soulevé cela, car l’une des choses qui unit ces groupes est leur opposition à toute législation fédérale qui favoriserait, rendrait la démocratie plus sûre. Cela pourrait permettre aux gens de voter plus facilement au niveau fédéral. »

La raison HR 1/S. 1 n’a pas encore été adopté, selon Mayer, ce n’est pas qu’il s’agit d’un projet de loi horriblement écrit qui contient plusieurs dispositions inconstitutionnelles, mais parce qu’« il est très sérieusement combattu par tout cet argent de la droite. C’est ainsi, c’est une vraie guerre et ils en parlent de cette façon et donc ce que j’ai essayé de faire, c’est de déterminer qui est impliqué, d’où vient l’argent, et c’est substantiel.

Mitchell a conclu les choses en louant le travail de Mayer, «C’est un vrai morceau de journalisme de Jane Mayer qui est vraiment très spécial dans Le New Yorker.

Ce n’est vraiment pas le cas, car il ressort clairement de ses positions que Mayer ne décrira jamais les libéraux faisant des dons à des causes libérales comme une conspiration de l’argent noir pour saper une majorité. Ils pensent que les libéraux doivent toujours être majoritaires, car ils sont toujours du bon côté de l’histoire.