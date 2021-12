Mítico ! Descuentos de hasta el 50% en altavoces Echo con Alexa

Hace unos años parecía algo del un futuro muy lejano poder llegar a casa y encender las luces con un simple comando de voz. Sin embargo, hoy en día es posible hacerlo de la manera más sencilla y por un módico precio. En este sentido, uno de los grandes protagonistas es el asistente Alexa, que nos permite controlar diferentes dispositivos con un simple comando de voz y que encontramos actualmente de forma nativa dentro del catálogo de altavoces Écho d’Amazon. Si llevas un tiempo pensando comprar uno, ahora es un gran momento, puesto que hay un montón de modelos con grandes descuentos.

Amazon es sin duda la gran referencia cuando hablamos de compras online, pero la verdad es que ha ido haciéndose hueco en diferentes mercados a través de sus propios productos. Un claro ejemplo son los altavoces inteligentes avec Alexa de la familia Amazon Echo, entre los que encontramos diferentes modelos, con o sin pantalla, ya diferentes precios.

Pide todo lo que quieras a Alexa

Por su puesto, el denominador común de todos ellos es que cuentan con la Alexa intégré, lo que nos ofrece un montón de ventajas. La principale et plus évidente es que podemos interactuar con el asistente de la manera plus cómoda posible, pudiéndole pedir todo tipo de ayuda con un simple comando de voz.

Las opciones son infinitas, no obstante por destacar algunas, es posible pedir a Alexa que nos diga el tiempo que va a hacer, el estado del tráfico, que nos lea las noticias del día, pedirle que nos añada un recordatorio a nuestro calendario, nos diga donde se encuentra el paquete que estamos esperando, reproduzca nuestra música favorita y un largo etcétera.

Además de todo esto, si el modelo en cuestión tiene pantalon, también vamos a poder visualizar los resultados de Alexa a través de ella o realizar videollamadas con amigos o familiares que tienen otro dispositivo de la familia o la app del asistente en el móvil. Por si fuera poco, es posible también contrôler les autres dispositifs desde nuestro altavoz Amazon Echo a través de Alexa si ofrece compatibilidad con el asistente.

Por poner un ejemplo, basta con comprar alguna de las muchas bombillas inteligentes compatibles with Alexa para que, una vez tengamos ambos dispositivos sincronizados, podamos pedir al asistente que encienda, apague o cambie el color de la luz con nuestra voz.

La mayoría de modelos de altavoces Amazon Echo cuentan con un diseño bastante atractivo que se adaptan perfectamente a cualquier decoración, por lo que vamos a poderlos colocar fácilmente en cualquier rincón. Gracias a sus altavoces y micrófonos, es possible interactuar con el asistente casi desde cualquier lugar de la casa, basta con decir «Alexa» para prestar su atención ya continuación, indicarle el comando correspondiente.

Modelos de altavoces Amazon Echo en oferta

Amazon Echo Show 5 (2ª génération)

Modelo con pantalla inteligente de 5,5 pulgadas que ofrece une resolución de 960×480 píxeles, cámara de 2 megapíxeles y un altavoz de 1,6″. Dispone de botones físicos para activar y desactivar los micrófonos y la cámara y tiene unas dimensions de 148x86x73mm. Su precio original es 84,99 euros, pero ahora podemos comprarlo por 49,99€.

Amazon Echo Show 8

En esta ocasión encontramos en oferta el Amazon Echo Show 8 de 1ª y 2ª generación. Dos modelos con pantalla de 8 pulgadas with resolución HD y sonido estéreo desde el que Podemos interactuar with Alexa, reproducir contenu in su gran pantalla, ver los resultados del asistente o realizar videollamadas. El precio original de la 1ª generación es de 109,99 euros, sin embargo ha sido rebajado ahora a 64,99 euros, mientras que la 2ª generación costaba 129,99 euros y ahora lo tenemos por 84,99€.

Amazon Echo Dot (4ª génération)

El Amazon Echo Dot de cuarta generación es un modelo más compacto y sin pantalla. Su precio original o de venta recomendado es de 69,99 euros, no obstante ahora tiene un descuento de nada más y nada menos que del 43%, lo que supone un ahorro de 30 euros. Por lo tanto, ahora podemos comprarlo por solo 39,99€.

Amazon Echo Flex

Pour tout, tenemos el Amazon Echo Flex, un modelo un tanto particular, puesto que tiene enchufe integrado. Esto permite que nos lo podemos llevar a cualquier parte con total comodidad. También es un modelo que carece de pantalla pero nos allowe interactuar con Alexa a la perfección para solicitarle cualquier información o controlar otros dispositivos. Su precio origina es de 29,99 euros, aunque ahora lo podemos conseguir por 14,99 euros, justo a la mitad de precio.