Mitra craint que les unités de SAIL au Bengale ne soient vendues, écrit à Pradhan

Le ministre des Finances, de la planification et de la surveillance des programmes du Bengale occidental, Amit Mitra, a allégué que l’usine de Durgapur de la Steel Authority of India Ltd (SAIL) et l’unité sidérurgique Burnpur IISCO sont dépouillées d’actifs tels que des mines de minerai de fer, dans le cadre d’un plan du ministère de l’acier de l’Union. pour finir par les vendre.

“Je crains profondément que ces deux usines massives au Bengale soient soit démantelées, soit vendues au nom du désinvestissement, les ayant paralysées par le changement de politique actuel”, a écrit Mitra dans une lettre au ministre de l’Acier de l’Union, Dharmemdra Pradhan.

Un porte-parole de SAIL, cependant, a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance de la décision présumée du ministère. La division des matières premières de SAIL, dont le siège est à Kolkata, exploite 15 mines, dont des mines de minerai de fer, des mines de flux et des mines de charbon. Les huit mines de minerai de fer de la division sont réparties dans l’Orissa et le Jharkhand. Les deux mines de flux se trouvent chacune dans le Jharkhand et le Madhya Pradesh et les mines de charbon (à cokéfaction) restantes se trouvent dans l’ECL réparties dans le Jharkhand et le Bengale occidental.

Ces mines seraient entièrement attribuées aux usines Rourkela et Bokaro Steel, conformément au plan. Les “mines d’Odisha seront attribuées aux mines de Rourkela et Jharkhand seront attribuées à Bokaro”, a déclaré Mitra dans sa lettre, ajoutant que cela laisserait les deux aciéries intégrées de Durgapur et Burnpur à la merci des aciéries de Rourkela et Bokaro pendant approvisionnement en matières premières. Ou les usines du Bengale peuvent avoir à se procurer des matières premières sur le marché libre.

Les prix des fines de minerai de fer ont grimpé en flèche à un niveau de 9 500 Rs la tonne sur le marché libre, alors que la division des matières premières de SAIL l’a fourni à Durgapur et Burnpur à 650 Rs la tonne. « En jetant Durapur et Burnpur sur le marché libre, ces usines deviendraient non compétitives. Et au fil du temps, ces usines deviendraient inefficaces, non rentables et non viables », a écrit Mitra, ajoutant que ces deux usines ont affiché un bénéfice combiné de 1 486 crores de roupies au cours de l’exercice 21.

Les aciéries de Durgapur et Burnpur ont une capacité de production de 2,12 millions de tonnes par an et de 4,26 lakh de tonnes par an d’acier vendable. Avec un effectif de 14 400 ouvriers, ces usines seraient bientôt dans un « état lamentable » et les employés de la division des matières premières seraient également déstabilisés au milieu de la pandémie, a écrit Mitra.

