Mitra dit que la hausse de la TPS sur les textiles en fibres synthétiques frappera les MPME et freinera la demande

L’ancien ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a exhorté le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, à convoquer d’urgence une réunion du Conseil de la TPS et à annuler une proposition de hausse de 5% à 12% du taux de la taxe sur les produits et services (TPS) sur la plupart des produits textiles dans le chaîne de valeur des fibres synthétiques.

Mitra, actuellement conseiller principal du Bengale occidental CM Mamata Banerjee, a déclaré que la nouvelle structure des taux, qui entrera en vigueur le 1er janvier, entraînerait la fermeture d’environ 1 lakh d’unités textiles et la perte de 15 lakh d’emplois en Inde. La décision du Conseil de la TPS de modifier la structure des taux — le ministère des Finances l’a notifiée le 18 novembre — était dans l’intérêt de l’uniformité des taux d’imposition dans la chaîne de valeur de la fibre synthétique (FMM) et pour résoudre le problème de la structure des droits inversée dans le segment des textiles synthétiques. Les fabricants de MMF ont longtemps souffert de la disparité des droits de douane avec le segment des fibres naturelles (lire le coton) et, dans le système de la TPS, ces unités ont souffert du crédit de taxe sur les intrants accumulé.

Cependant, même les représentants de l’industrie du vêtement ont salué la décision du Conseil de la TPS malgré les hausses de taux sur les tissus et les vêtements. Ils ont déclaré qu’étant donné la valeur ajoutée élevée des vêtements, l’augmentation des taux pourrait être compensée. Mais une partie de l’industrie estime que la hausse des taux freinerait la demande étant donné que les prix aux consommateurs finaux pourraient augmenter à mesure que l’industrie répercuterait la taxe plus élevée. Les trois quarts des articles textiles produits dans le pays sont vendus sur le marché intérieur. « Ma question est de savoir si une analyse coûts-avantages a été effectuée. Le coût est la fermeture massive d’unités, en particulier de petites et moyennes unités, (ce qui engendrera) du chômage. Les unités (qui ont migré vers) l’économie formelle en s’inscrivant à la TPS (peuvent être obligées de) redevenir informelles », a déclaré Mitra lors d’une conférence de presse virtuelle.

Il a déclaré que ces petites et moyennes unités textiles qui opèrent avec des marges bénéficiaires très minces n’auront pas de fonds de roulement pour passer de 5% de TPS à 12% de TPS. « Si la TPS est augmentée, les augmentations de prix seront de 6 à 7 %, la demande chutera d’au moins 3 %. De plus, il y aura des pressions inflationnistes. (Tout cela pour) s’attendait à des revenus de TPS supplémentaires de 7 000 crores de roupies, ce qui, à mon avis, est discutable », a-t-il déclaré.

