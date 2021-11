Mitrailleuse Kelly et Schecter ‘MGK Signature PT’

Artiste d’enregistrement et superstar du pop-punk Mitrailleuse Kelly travaillé en étroite collaboration avec les designers Schecter pour créer la signature personnalisée MGK Billets pour ma chute guitare rose qui est maintenant disponible pour les fans et les musiciens.

Cette hache est dotée d’un corps en aulne et d’un manche boulonné en érable de roche canadien doté de tiges de renfort en fibre de carbone pour une stabilité accrue et a été façonné en un mince profil en «C» pour un solo et un confort à grande vitesse. La construction de l’articulation du manche permet un accès facile aux frettes supérieures et la touche en ébène de rayon de 14″ offre toute la chaleur, le maintien et la jouabilité sans effort que vous pourriez souhaiter.

Le « Machine Gun Kelly signature PT » dispose également d’un micro Schecter Pasadena Plus surbobiné en position chevalet qui délivre un son moderne qui a un punch agressif et équilibré lorsqu’il est conduit, mais aussi des médiums et des aigus clairs et moelleux, permettant de nombreuses options qui vont d’épais et croustillant à jangly et brillant, et les commandes simplifiées disposent d’un contrôle du volume et d’un coupe-circuit, offrant un contrôle complet de votre son au bout de vos doigts.

Cette guitare est livrée avec le leader de l’industrie Graph Tech XL Black Tusq Nut. Le matériel noir est complété par un ensemble d’accordeurs à verrouillage Schecter et d’un pont Schecter PT-H qui stabiliseront l’accord et peuvent résister à tout ce que vous pouvez faire.

Machine Gun Kelly déchiqueter sa guitare rose signature dans tout le pays au son des tubes de son album n°1 Billets pour My Downfall cet automne lors de sa tournée à guichets fermés. La tournée étant maintenant terminée, il ne montre aucun signe de ralentissement. L’artiste est nominé ce mois-ci pour le meilleur artiste rock au 2021 American Music Awards et Meilleure alternative aux MTV European Music Awards.

La Schecter Machine Gun Kelly Signature PT est vendue chez tous les grands détaillants du monde entier (Guitar Center, Musicians Friend, American Musical, etc.) et chez n’importe quel revendeur Schecter.

Achetez ou diffusez des billets pour ma chute.