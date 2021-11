Mitrovic a raté la pénalité maximale qui a exclu la Serbie du Championnat d’Europe

20/11/2021 à 07:56 CET

Alexandre Mitrovic, 27 ans, 1,90 m. Une course neuf; Caractère balkanique, c’est-à-dire volcanique. Le 12 novembre 2020 était un jour que vous n’oublierez jamais. Son équipe, la Serbie, a joué à domicile un ticket pour l’Euro. Le rival, l’Ecosse, a pris le match aux tirs au but. Et l’attaquant de Fulham a été le seul à rater son tir.

La place s’est envolée pour Édimbourg. Dimanche dernier, un an après ce mauvais verre, Mitrovic a pu se racheter. La Serbie avait besoin de battre le Portugal sur les terres portugaises pour accéder directement à la Coupe du monde au Qatar.

Et ‘Mitro’ a marqué le but vainqueur à la dernière minute. La défaite comme prélude au succès. Savourez la gloire parce que l’échec est courant. Prenez le blâme d’abord ; se libérer ensuite. Trains, dettes et revanches. C’est du foot foutu.