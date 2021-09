Mitrovic brise la malédiction de Getafe et marque l’Atlético 3 608 jours plus tard !

21/09/2021

Le défenseur serbe Stefan Mitrovic a brisé la malédiction de Getafe, qu’il n’avait pas marqué de but pour l’Atlético de Madrid depuis le 6 novembre 2011 et 3 608 jours plus tard, soit ce qui revient au même, 9 ans, 10 mois et 16 jours, l’équipe azulón a réussi à célébrer un but devant l’équipe dirigée par Diego Simeone.

45 minutes après le début du match entre les deux équipes au Coliseum Alfonso Pérez, Mitrovic a dirigé un centre de Maksimovic de l’aile droite pour mettre fin à une séquence qui a duré près d’une décennie. Getafe a eu besoin d’un total de 20 matchs pour marquer un but pour l’Atlético de Madrid, qui a accumulé 17 matchs de championnat et 2 matchs de Coupe sans en recevoir de Getafe.

Auparavant, la dernière fois qu’un joueur de Getafe avait marqué un but pour l’Atlético de Madrid était le 6 novembre 2011, lorsque Diego Castro, depuis le point de penalty, a donné à Getafe une victoire sur son rival dans le Colisée Alfonso Pérez (3-2).

Depuis la saison suivante, avec Diego Simeone déjà sur le banc rojiblanco, Getafe n’avait pas pu gagner un match et marquer un but. Maintenant, Mitrovic a mis fin à une malédiction avec laquelle son équipe est 1-0 au tableau d’affichage à la mi-temps.