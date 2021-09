Mitsuru Okazaki Hommes et RTW Printemps 2022 – WWD

Mitsuru Okazaki s’est inspiré des clowns de cirque pour sa dernière offre. Il a incorporé des couleurs vives, des graphismes audacieux et des silhouettes exagérées dans sa collection majoritairement unisexe.

Message principal: Okazaki a ouvert le spectacle avec un blazer en jean rehaussé de manches rayées aux couleurs vives, qu’il a associé à un pantalon ballon en rose choquant. D’autres looks étaient plus atténués, comme une veste noire sans bouton et un pantalon assorti brodé en rangées d’étoiles, et des chemises boutonnées et des polos avec de petits visages de clowns brodés sur la poitrine ou le col. Des blousons aviateur, des pantalons et un haut à manches courtes ont été confectionnés à partir d’un patchwork arlequin en forme de losange de tissus contrastés.

Le résultat: Alors que le thème était suivi littéralement, les pièces séparées étaient souvent amusantes, polyvalentes et avant-gardistes. Okazaki mérite également le crédit pour la cohésion de la collection bien éditée.