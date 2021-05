Mitt Romney hué à la convention républicaine de l’Utah ⋆ .

Sen. Mitt Romney a rencontré un accueil beaucoup moins que favorable lors de la convention du parti républicain de l’Utah samedi, où il a été qualifié de «traître» et de «communiste» alors qu’il se disputait un travail dans Edgewise, selon The Guardian.

En réponse à la foule hostile, composée de plus de 2 100 délégués, le Salt Lake City Tribune a rapporté que Romney a demandé: «N’êtes-vous pas gêné?

S’adressant au Maverik Center de West Valley City, il a expliqué: «Je suis un homme qui dit ce qu’il veut dire, et vous savez que je n’étais pas fan des problèmes de caractère de notre dernier président.»

Le sénateur américain Mitt Romney (photo de Susan Walsh-Pool / .)

Bien que six autres sénateurs républicains aient voté pour condamner le président de l’époque Donald Trump dans sa deuxième mise en accusation, Romney est le seul républicain à avoir voté deux fois pour la destitution de Trump – pour avoir cherché de la saleté politique sur son adversaire politique de l’époque. Joe Biden d’Ukraine, puis de nouveau pour avoir provoqué l’émeute fatale du Capitole le 6 janvier, encourageant ses partisans à «se battre comme un enfer» et les induisant en erreur en leur faisant croire que les élections de 2020 ont été maintenant président Biden, rapporte The Guardian.

Lire la suite: Près de la moitié des républicains interrogés disent que le verdict Chauvin était un mauvais résultat

«Vous pouvez huer tout ce que vous voulez», a déclaré Romney, qui a été élu sénateur de l’Utah en 2018. «J’ai été républicain toute ma vie. Mon père était gouverneur du Michigan et j’étais le candidat républicain à la présidence en 2012. »

Le sénateur américain Mitt Romney (photo de Stefani Reynolds / .)

La désapprobation de la convention de l’Utah de Romney attire davantage l’attention sur les 70% des républicains qui croient que l’élection était illégitime, comme l’a révélé un sondage CNN rapporté par The Guardian.

Lire la suite: Le sénateur Tim Scott fournira une réponse républicaine à la première allocution de Biden au Congrès

Lors de la convention, une motion de censure de Romney a échoué d’un cheveu, avec 798 voix contre 711. Délégué du comté de Davis et auteur de la résolution Don Guymon a déclaré que les votes de destitution de Romney «nuisent à la constitution et nuisent au parti», selon The Guardian.

«C’était un processus conduit par des démocrates qui détestaient Trump», a déclaré Guymon à l’Associated Press. «Le vote de Romney lors de la première mise en accusation a enhardi les démocrates qui ont continué à harceler Trump.

Le sénateur américain Mitt Romney (Photo par Alex Wong / .)

Emily de Azavedo Brown, un délégué du comté de Salt Lake, a déclaré à l’AP: «Si le but de tout cela est de faire savoir à Mitt Romney que nous sommes mécontents de lui, croyez-moi, il le sait. Ne transformons pas cela en un truc de Trump ou pas de Trump. Sommes-nous un parti de principe ou un parti d’une personne? »

Lire la suite: Les républicains de Floride adoptent un projet de loi électorale limitant l’accès au vote

D’autres républicains ont montré leur soutien à Romney dans d’autres déclarations, comme Maine Sen. Susan Collins, qui a déclaré à l’état de l’Union de CNN qu’elle était «consternée» par la réaction de la foule dans l’Utah.

«Mitt Romney est un sénateur exceptionnel qui sert bien son État et notre pays», a-t-elle déclaré. «Nous, républicains, devons nous rappeler que nous sommes unis par des principes fondamentaux… nous ne sommes pas un parti dirigé par une seule personne.»

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager