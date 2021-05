Mitt Romney hué et humilié lors de la convention républicaine de l’Utah ⋆ 10z viral

de The Conservative Treehouse:

La foule hue et se moque, et Mitt Romney dit «merci». Les huées étaient si brutales que le directeur du programme a dû intervenir et demander au public de «montrer un peu de respect»; cependant, aucun n’a été donné. Dans l’État d’origine de Romney, la duplicité DeceptiCon a été complètement raillée.

C’est bien de voir la base du GOP tenir tête à ces créatures. GRAND EMPLOI UTAH!

Nous avons besoin de plus, beaucoup plus, si nous voulons enfin déconstruire le système DeceptiCon.

Cela inspire l’optimisme.

