Mitt Romney : Pourquoi Liz Cheney est-elle un « homme meilleur » que vous ?

Sénateur Romney, vous êtes bien placé pour faire beaucoup de bien, si vous le vouliez. Pourquoi tu ne veux pas ?

Nous avons entendu votre déclaration émouvante lorsque vous avez voté pour condamner Donald Trump lors de son deuxième procès en destitution. Vous avez dit qu’agir honnêtement conformément à la moralité de votre foi vous imposait, et vous avez donc été contraint de voter pour condamner Donald Trump même si la grande majorité de vos collègues sénateurs s’était engagée à protéger le président manifestement sans foi ni loi qui venait de incité à une tentative de coup d’État.

Ce que vous avez fait au Sénat, Liz Cheney l’a également fait à la Chambre.

Mais Mme Cheney, la seule membre du Wyoming à la Chambre des représentants, ne s’est pas arrêtée là. Elle a embrassé la voie de l’intégrité et continue de se battre pour préserver la démocratie américaine contre la menace que vous avez vue assez clairement lorsque vous avez dû juger de la destitution.

Sûrement, si vous avez vu clairement les crimes de Trump, alors vous êtes pleinement conscient de l’assaut continu de votre parti contre la démocratie américaine. Liz Cheney continue de voter au sein du comité d’insurrection – où elle est vice-présidente – pour faire respecter l’état de droit, et continue de parler au peuple américain de vérités tout à fait vitales pour savoir si la démocratie américaine survivra.

Mais pas toi. Elle a été assez héroïque pour être prête à sacrifier son avenir politique parce que la démocratie américaine doit être défendue. Qu’est-ce qui vous retient ? Pourquoi ne faites-vous pas tout votre possible pour aider la démocratie américaine face à « l’échec de votre Parti au test moral de notre temps », comme l’a dit Liz Cheney. Et vous pourriez faire beaucoup.

Vous pourriez faire des déclarations qui font la une des journaux, renforçant ce que dit Liz Cheney. Vous ne faites pas partie de la Commission, mais vous savez comment la criminalité qui a été présentée dans le procès de destitution ne se limitait pas à l’insurrection et ne se limitait pas à Trump.

Vous êtes un gars intelligent, vous pouvez voir comment votre parti attaque notre démocratie de diverses manières. Qu’est-ce qui vous empêche de parler de ce que vous voyez avec autant de force que Liz Cheney. Le GOP essaie de dissimuler sa complicité dans ce coup d’État, tout en faisant des efforts visibles pour se préparer à prendre le pouvoir la prochaine fois d’une manière qui va à l’encontre de la Constitution et de l’État de droit.

Vous savez que ce n’est pas partisan : il s’agit de la défense de la Constitution (que tous des deux partis ont prêté le serment sacré de défendre contre les ennemis « intérieurs » comme ce qu’est devenu le Parti républicain d’aujourd’hui.

Et vous pourriez être disponible pour aider les démocrates avec un vote supplémentaire au Sénat, empêchant ainsi Joe Manchin de jouer le rôle extraordinairement destructeur qu’il joue, exploitant comment la situation au Sénat donne à chaque sénateur la possibilité de désactiver le corps, tant que tous les 50 républicains jouent leur rôle d’obstruction.

Vous savez que votre parti fait des choses scandaleuses au niveau de l’État pour permettre aux républicains de gagner les élections malgré un soutien minoritaire. Vous savez que la législation sur les droits de vote qui doit être adoptée – protégeant ces droits avait l’habitude d’obtenir un soutien unanime et bipartite au Sénat, mais est maintenant bloquée par l’utilisation par les républicains de l’obstruction systématique – doit être adoptée par le Sénat pour protéger l’intégrité de nos élections.

Si Manchin est le seul à bloquer le changement de la règle de l’obstruction qui est nécessaire pour que le Sénat adopte le projet de loi absolument essentiel sur les droits de vote, alors votre vote pour une « exclusion » dans l’obstruction serait autant dans l’accomplissement du serment que vous avez prêté. que votre vote pour condamner Trump.

En effet, vous pourriez même aller plus loin et dénoncer l’indéfendabilité totale de l’obstructionnisme généralisé des républicains, et fournir des voix pour permettre au président des États-Unis d’accomplir des choses qui sont clairement bonnes pour l’avenir de la nation, et qui sont favorisées par majorités substantielles du peuple américain.

Bien sûr, cela va enrager beaucoup de gens. Mais Liz Cheney est assez courageuse pour accepter son sacrifice politique, car elle sait qu’il y a des choses plus importantes que son propre avenir politique.

(Enfer, au fil des générations, nous avons demandé aux soldats américains de mourir pour leur pays. Comment peut-il y avoir si peu de républicains prêts à abandonner simplement une belle fonction politique et à se retirer dans la vie privée ?)

Feriez-vous moins que tout ce que vous pourriez pour que la démocratie américaine protège votre avenir politique à l’âge de 74 ans ? Liz Cheney – dans son apogée politique à 55 ans – était-elle prête à sacrifier le sien pour honorer son serment ? Pourquoi pas toi?

Vous avez de la crédibilité pour parler, étant donné que vous êtes le plus récent candidat républicain non-Trump à la présidence.

Et vous êtes positionné – dans ce Sénat 50-50 – pour aider à protéger la démocratie américaine (et aider beaucoup de bonnes choses à se produire).

Inspirez-vous de Liz Cheney. La démocratie américaine est en danger, et tous les hommes de bien doivent désormais venir en aide à leur pays.

