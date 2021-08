MIUI 12.5 Enhanced Edition promet de résoudre le plus gros problème de MIUI

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

Xiaomi a dévoilé la mise à jour MIUI 12.5 Enhanced Edition. Il apporte des améliorations de performances et des ajustements d’application en arrière-plan. Il propose également plus de 300 correctifs système et applications système.

Le skin Android MIUI de Xiaomi est l’un des skins les plus riches en fonctionnalités, offrant tout, des captures d’écran défilantes et des applications doubles aux super fonds d’écran et aux thèmes personnalisables. Malheureusement, l’un des plus gros problèmes que nous avons notés est que les performances et la stabilité peuvent varier énormément en fonction de l’appareil.

Maintenant, Xiaomi a annoncé la mise à jour MIUI 12.5 Enhanced Edition en Chine, et elle se concentre uniquement sur l’apport de quelques changements sous le capot.

D’une part, la société affirme que les performances de lecture/écriture devraient diminuer de moins de 5 % après 36 mois. Cela est largement dû à l’amélioration de la défragmentation, dit-il. Xiaomi ajoute qu’il a également identifié 51 scénarios nécessitant une optimisation, entraînant des économies d’énergie moyennes de 8% et une baisse de l’utilisation du processeur de 15% dans ces cas d’utilisation.

Nous obtenons également une fonction dite de « mémoire atomique », qui devrait permettre aux utilisateurs de conserver davantage d’applications en arrière-plan sans les recharger lors de la réouverture. Découvrez la comparaison de l’entreprise entre le Mi 10 Ultra et le Huawei P40 Pro.

Enfin, le fabricant affirme avoir résolu 160 problèmes système et 224 problèmes d’application système. J’espère donc que tous les problèmes système majeurs que vous avez rencontrés seront résolus à la suite de cette mise à jour.

Il n’y a pas de mot sur un déploiement mondial pour MIUI 12.5 Enhanced Edition, mais les utilisateurs chinois recevront la mise à jour à partir du 13 août. Série K40, Redmi K30 Pro et Redmi K30S.

D’une part, nous sommes un peu déçus de ne voir aucune fonctionnalité destinée aux utilisateurs ajoutée à MIUI avec cette mise à jour. Mais d’un autre côté, nous sommes heureux de voir Xiaomi se concentrer sur ce qui est sans doute le plus gros problème de MIUI en 2021.