MIUI 13 arriverait avant la fin et ce seraient ses principaux changements | La technologie

Le PDG de Xiaomi a annoncé que MIUI 13 sera disponible à la fin de cette année, bien qu’il ne soit pas encore nécessaire de crier victoire car il faudra probablement du temps pour atteindre nos frontières.

Xiaomi a un taux de mises à jour de ses appareils mobiles que de nombreuses entreprises devraient copier. Et, oui, il est vrai qu’ils ne se mettent pas toujours à jour vers la dernière version d’Android ou que certains tombent à l’eau.

Mais la vérité est que les nouvelles versions de MIUI donnent vie à des appareils qui pourraient parfaitement se trouver dans des tiroirs oubliés et sans aucune utilité. La version que de nombreux utilisateurs attendent est le numéro treize.

MIUI 13 n’a pas de date de lancement précise, mais le dernier en date est que le PDG de Xiaomi lui-même a annoncé qu’il verrait le jour avant la fin de cette année 2021.

L’annonce a surpris les utilisateurs car beaucoup s’attendaient à recevoir la nouvelle version de MIUI sur leurs appareils au début ou au milieu de 2022. Bien sûr, il n’y a pas encore de victoire.

L’arrivée de MIUI 13 sur les appareils encadrés dans nos frontières devrait être retardée de quelques mois, ces premières versions sont généralement destinées au marché asiatique uniquement.

En ce qui concerne les nouvelles avec lesquelles MIUI 13 arriverait, peu de choses ont été vues, bien que le peu qui a été vu montre un changement au niveau de la conception pour s’adapter à la nouvelle version d’Android.

Ces changements de conception peuvent être vus à la fois à un niveau très basique en tant qu’interface supposée être renouvelée, ainsi que dans les raccourcis ou les widgets dont dispose l’appareil.

On parle également d’une amélioration au niveau des performances des appareils avec l’arrivée de MIUI 13, même si cela devra attendre pour pouvoir le voir de première main.

Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur MIUI 13, mais nous serons attentifs à vous apporter dès que possible les premières fuites sur la nouvelle version de la couche de personnalisation des terminaux Xiaomi, Redmi et POCO.