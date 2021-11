Miura 1, la première fusée espagnole à voyager dans l’espace, l’année prochaine | La vie

L’Espagne deviendra l’année prochaine une puissance spatiale, capable de fabriquer et de lancer ses propres fusées spatiales depuis son territoire.

Bien que notre pays soit à l’avant-garde de la course à l’espace, avec la participation de scientifiques et d’entreprises espagnols aux projets de l’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA, les projets solo sont encore timides.

Tout va changer l’année prochaine, avec le lancement de la première fusée 100% espagnole dans l’espace. Seuls 13 pays dans le monde ont lancé leurs propres fusées spatiales.

Il a été baptisé du nom de Miura 1, « pour préserver la marque Espagne », selon ses créateurs, et a été présenté aujourd’hui au Musée des sciences naturelles de Madrid. Içi vous pouvez voir la présentation complète, en présence du ministre des Sciences et ex-astronaute Pedro Duque :

La Miura 1 est une fusée suborbitale de 12,2 mètres de haut qui peut transporter une charge de 100 Kilos jusqu’à une hauteur comprise entre 120 et 150 Kilomètres, dépassant la hauteur des vols habités Blue Origin et Virgin Galactic que nous avons vus récemment.

Votre mission sera réaliser des expériences scientifiques dans des environnements de microgravité, qui sera vital pour préparer les médicaments, les matériaux et autres produits que les astronautes devront utiliser lorsqu’ils iront sur Mars.

Les Miura 1 il peut rester 3 minutes en microgravité, et le vol entier dure 12 minutes.

Votre première mission sera en 2022, s’il réussit tous les tests de performance et de sécurité. Le but est de lancer 4 missions par an.

En fait le Miura 1 est un test technologique pour le Miura 5, un géant de plus de 30 tonnes déjà en développement, qui veut mettre des satellites en orbite d’ici 2024.

Il est rafraîchissant de voir qu’un produit technologique de premier ordre a été développé en dehors de l’axe Madrid-Catalogne-Pays basque.

Les Fusée Miura 1 Il a été créé par la société alicante PLD Space, qui a déjà testé les moteurs à l’aéroport de Teruel. Le lancement de la fusée, l’année prochaine, aura lieu depuis le port spatial de Huelva.

L’ère de la L’exploration spatiale espagnole dans l’espace. Bonne chance!