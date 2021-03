Miura Boxing Promotions et MTK Global présentent une affiche dirigée par le titre Fecarbox WBC à Monterrey

PRESSER LES PROMOTIONS DE BOXE MIURA

«Fight Night» est le nom donné à la jolie affiche qui sera proposée vendredi prochain 16 avril à Monterrey, Nuevo León, par les sociétés promotrices Miura Boxing Promotions et MTK Global, en association avec Boxing Major League (USA), LiveCo Boxing (CAN), 1 Round More (MEX), Warriors Boxing (MEX) et ODD SOX (USA), qui promet d’être une soirée pleine d’émotions avec des duels internationaux.

Le duel des nations sera mené par le match entre l’Argentin Germán Rafael et le Vénézuélien Alfonso Flores, pour le championnat Fecarbox du World Boxing Council (WBC, pour son acronyme en anglais), de super-moyens.

Dans le duel semi-star, l’Américain invaincu Brandon Moore affrontera le combattant mexicain Christian Larrondo, six rounds chez les poids lourds.

Le talentueux combattant américain Will Madera affrontera le Tamaulipas Iram «Chicano» Rodriguez, six épisodes en poids léger.

Le geôlier cubain «Capirro» López affrontera José Francisco Rivas de Monterrey, six tours en poids plume.

Regiomontano Irvin « Poderoso » Macías affrontera Rogelio « Ricky » Manríquez de Coahuila, six rounds au poids plume.

Le dépanneur cubain Ariel «La Maquina» Pérez affrontera un adversaire à nommer, huit rounds en super poids coq.

Regiomontano Ricardo Zurdito ”Galindo affrontera Noé“ Tornadito ”Álvarez, quatre rounds en poids mouche.

L’Américain Gaspard Pierre affrontera la capitale Rubén Mejia, quatre épisodes chez cruiserweight.