Mix & Match of Covaxin, Covishield provoque une réponse en anticorps 4 fois supérieure, selon une étude

Le mélange des vaccins COVID-19 Covaxin et Covishield en tant que première et deuxième doses ou vice versa s’est avéré quatre fois efficace, selon une étude menée par les hôpitaux AIG basés dans la ville et une équipe de chercheurs de l’Asian Healthcare Foundation. L’étude a été menée pour déterminer le profil d’innocuité du mélange de Covishied et de Covaxin ainsi que pour vérifier la réponse des anticorps, a indiqué lundi un communiqué de presse d’AIG.

La découverte la plus importante de l’étude était que les anticorps neutralisant la protéine Spike trouvés dans les groupes de vaccins mixtes étaient significativement plus élevés que les groupes de même vaccin, a déclaré D Nageshwar Reddy, président des hôpitaux AIG. « Les anticorps neutralisant les protéines de pointe sont ceux qui tuent le virus et réduisent l’infectivité globale. Nous avons constaté que lorsque la première et la deuxième dose sont de vaccins différents, la réponse en anticorps Spike-protéine est quatre fois plus élevée que celle de deux doses du même vaccin », a déclaré le Dr Reddy, qui fait également partie des chercheurs impliqués dans l’étude.

Les résultats sont particulièrement importants lorsque l’on envisage d’administrer une troisième dose de rappel visant à provoquer une réponse immunitaire robuste et à aider à tuer le virus, a-t-il déclaré. Des doses mixtes peuvent certainement stimuler ces anticorps neutralisant les protéines Spike et amélioreront l’efficacité des vaccins même contre la variante Omicron , ajouta Reddy.

Les résultats de l’étude montrent que le mélange de vaccins COVID-19 (Covishield et Covaxin) fournit une réponse anticorps plus élevée et est également sûr. De plus, AIG Hospitals a partagé les données de l’étude avec l’ICMR (Indian Council for Medical Research) pour qu’elles soient considérées comme une étude de référence tout en décidant des doses « Prévention » à partir du 10 janvier.

Un total de 330 volontaires sains qui n’étaient pas vaccinés et n’avaient aucun antécédent d’infection au COVID-19 ont été sélectionnés et dépistés pour les anticorps SARS-CoV-2 pour l’étude. Sur 330, 44 participants se sont révélés séronégatifs, car ils n’avaient pas d’anticorps liés au COVID-19.

« L’une des découvertes fortuites de l’étude est la séropositivité de la population. Quatre-vingt-sept pour cent des participants qui n’ont pas été vaccinés et n’ont jamais été testés positifs pour COVID avaient les anticorps liés au COVID-19. Cela signifie que notre population pourrait avoir développé des anticorps importants contre le COVID en raison de l’énorme vague Delta que nous avons endurée », a déclaré le Dr Reddy.

La troisième vague de COVID dirigée par la variante Omicron a commencé en Inde. Bien que les données initiales indiquent que cette vague sera plus douce que la précédente Delta avec moins d’hospitalisations, une grande partie de la population pourrait encore être touchée, selon le communiqué.

