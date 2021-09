Mixin fournira des services de jalonnement à l’écosystème Avalanche en tant que validateur » CryptoNinjas

Mixin Network, une plate-forme PoS de couche 2 apportant vitesse et évolutivité à la blockchain, a annoncé aujourd’hui son intégration à Avalanche. En commençant le partenariat, Exin, l’une des équipes de développeurs les plus actives de l’écosystème Mixin, et propriétaire du produit de jalonnement populaire ExinPool, rejoindra l’écosystème de nœuds du validateur d’avalanche pour fournir des services de jalonnement et de nœud sécurisés et fiables à la communauté.

Le protocole Avalanche est une plate-forme de blockchain DeFi open source conçue avec un débit élevé, une faible latence, une finalité rapide et une évolutivité. Les contrats intelligents peuvent être confirmés en moins d’une seconde et prennent en charge un ensemble complet de boîtes à outils de développement Ethereum tout en aidant les vérificateurs indépendants à participer en tant que mineurs.

ExinPool s’engage à construire l’écosystème Avalanche et à promouvoir conjointement la stabilité et la décentralisation du réseau. Les utilisateurs peuvent participer au nœud Avalanche ExinPool via l’entrée sur Mixin Messenger pour obtenir des retours stables.

À propos d’ExinPool :

Tous les nœuds ExinPool ont un mécanisme de mise en file d’attente pour rejoindre et sortir (ignorant la règle selon laquelle la période de verrouillage de 14 jours pour le jalonnement), offrant une excellente liquidité et permettant aux utilisateurs de participer au jalonnement avec des seuils nuls et d’obtenir des rendements stables. Aujourd’hui, ExinPool encourage la communauté à participer à la co-construction du nœud et à profiter des avantages de la pré-inscription dans les premiers stades du nœud Avalanche. Actuellement, le taux de pourcentage annualisé de jalonnement (TAP) AVAX est d’environ 10,08 %. Les utilisateurs participant via ExinPool peuvent profiter de dividendes de revenus de nœuds très élevés tout en recevant des récompenses AVAX, BTC et EPC supplémentaires pendant la période de campagne. Cela augmentera considérablement le taux de rendement (le TAP à court terme est proche de 15%, hors BTC supplémentaire, récompenses EPC).

Les détails des avantages pour les lève-tôt sont les suivants :

99% des récompenses de jalonnement de nœuds seront retournées à chaque participant de nœud quotidiennement. Pour chaque tranche de 10 AVAX jalonnés, les participants recevront une récompense de 0,001 AVAX par jour pendant trois mois. Remarque : La récompense maximale de 1 AVAX par jour est pour les 10 000 premiers participants AVAX. Il y aura une distribution de bonus BTC aux participants, avec un bonus BTC quotidien de 100 Satoshi pour chaque 10 AVAX du participant pendant un mois. De plus, ceux qui participent aux nœuds ExinPool AVAX recevront un bonus EPC : tous les 10 AVAX misés, les participants peuvent gagner 10 EPC par jour pendant un mois. Activités de suivi pouvant être lancées : les utilisateurs d’ExinPool qui misent sur AVAX avec ExinPool pourraient recevoir un jeton LP, qui peut être utilisé pour le commerce, l’hypothèque, le prêt, etc. Remarque : les retours et les bonus sont distribués via ExinPool, sans aucun frais de transaction.

