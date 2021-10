Miz et Maryse de la WWE taquinent une «grande annonce»

Il semble que les superstars de la WWE The Miz et Maryse aient quelque chose de très important à annoncer. Le couple a récemment posté sur Instagram pour annoncer une « grande annonce » à venir pour le couple. Ils ont commencé à le taquiner la semaine dernière, et sur la base des messages précédents, l’annonce viendra probablement jeudi.

Cela pourrait être un certain nombre de choses différentes en ce qui concerne l’annonce puisque The Miz et Maryse sont impliqués dans différents projets. Les nouvelles ne concerneront probablement pas une nouvelle saison de Miz & Mrs. puisqu’elle a été renouvelée dans la saison 3 en mai. En parlant à PopCulture.com l’année dernière, le couple a déclaré qu’il avait d’autres projets en cours, mais rien n’est encore officiel.

En ce qui concerne leur carrière à la WWE, The Miz n’est pas à la télévision car il participe actuellement à Dancing With the Stars. Quant à Maryse, elle a fait des apparitions sporadiques à la télévision mais n’a pas concouru à temps plein depuis 10 ans. En parlant à PopCulture en avril, Maryse a parlé d’être classée n ° 37 dans la liste des 50 plus grandes superstars féminines de la WWE.

« J’aurais dû être n°1 », a déclaré Maryse. « C’est aussi simple que cela. Je ne sais pas qui a fait cette liste. » Elle a poursuivi en disant que c’était un honneur d’être classé parmi un groupe talentueux. Cependant, The Miz a excité sa femme car elle a eu une carrière très réussie.

« Les plus longs champions des Divas en titre de l’histoire », a expliqué The Miz. » Et elle l’a fait à une époque où c’était très difficile de détenir un titre comme ça et elle l’a fait et elle l’a très bien fait. liste. » Le Miz connaît le succès à la WWE car il est la première et la seule Superstar à remporter deux fois le championnat du Grand Chelem.

« J’ai travaillé dur pour cela et je me suis dévoué. » Le Miz a dit à PopCulture. « Et même avec les doutes que j’avais, dans mon cerveau, j’ai dit, d’accord, je vais développer tous ces outils qui peuvent m’amener là où je dois être. Et quand j’aurai besoin d’être là, je serai préparé, et je serai prêt. Et je suis maintenant prêt et préparé pour toute situation qui se présente à moi. »