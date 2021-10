‘Miz & Mme.’ Le destin de la saison 3 révélé

The Miz et Maryse ont fait leur grande annonce. Jeudi, The Miz est apparu sur The Ellen Degeneres Show et a annoncé que USA Network a renouvelé la série non scénarisée Miz & Mrs pour une troisième saison. La nouvelle saison comportera 10 épisodes et devrait être diffusée en 2022. Miz & Mrs.

« Nous sommes ravis de pouvoir continuer à donner aux fans une place au premier rang dans nos vies folles », ont déclaré The Miz et Maryse dans un communiqué de presse. « La saison trois va être IMPRESSIONNANTE! » La deuxième saison s’est terminée plus tôt cette année et a montré que The Miz et Maryse célébraient un anniversaire, avaient peur de la grossesse et ont pris des mesures pour s’assurer qu’ils n’avaient plus de fausses alarmes. En avril, The Miz et Maryse ont parlé à PopCulture.com de l’émission avant la première de la saison 2.5.

Nous quand on entendra que Miz & Mrs sera de retour pour une saison 3 en 2022. pic.twitter.com/FulklXXl5O – Réseau américain (@USA_Network) 14 octobre 2021

« Chaque épisode est différent parce que c’est une histoire différente de nos vies », a déclaré Maryse. « Il se passe toujours quelque chose ici, que ce soit avec nous, les enfants, notre travail ou les parents. Chaque semaine est une nouvelle semaine. C’est vraiment notre vie et vraiment ce que nous traversons, ce que tout le monde traverse. »

« Nous n’avons aucun problème à nous moquer les uns des autres, ce qui est assez intéressant pour beaucoup de gens qui nous connaissent à la WWE parce que nous sommes des méchants », a poursuivi Maryse. « Nous sommes connus pour être de très grands méchants. C’est intéressant pour beaucoup de gens de nous voir maintenant de retour chez nous avec nos enfants et de voir les interactions que nous avons avec notre famille parce que nous sommes définitivement des acteurs. »

Miz & Mrs. se penche sur le mode de vie de The Miz et Maryse qui sont mariés à des Superstars de la WWE. Maryse est vue sporadiquement sur WWE TV mais passe la majorité de son temps sur d’autres projets et est la mère de ses deux filles Monroe et Madison. The Miz prend actuellement congé de la WWE TV en raison de son engagement envers Dancing With the Stars.

« J’ai travaillé dur pour cela et je me suis dévoué. » The Miz a dit à PopCulture en parlant de sa carrière à la WWE. « Et même avec les doutes que j’avais, dans mon cerveau, j’ai dit, d’accord, je vais développer tous ces outils qui peuvent m’amener là où je dois être. Et quand j’aurai besoin d’être là, je serai préparé, et je serai prêt. Et je suis maintenant prêt et préparé pour toute situation qui se présente à moi. »