Miz peint son corps complètement bleu pour la routine ‘Aladdin’, et les fans sont surpris

Cette semaine, c’est la soirée Disney sur Dancing With the Stars, ce qui signifie que les équipes porteront les costumes les plus extravagants de la saison. Le lutteur de la WWE Mike « The Miz » Mizanin aura l’un des looks les plus complexes de la nuit, car il est devenu complètement bleu pour ressembler au Génie d’Aladdin. La partenaire de danse professionnelle de Mizanin, Witney Carson, était habillée en Jasmine. Les fans ont été choqués par le look.

Avant de monter sur scène, Mizanin a partagé une vidéo des coulisses sur TikTok et Twitter, montrant l’équipe de maquillage DWTS au travail. « Tu n’as jamais eu d’ami comme moi », a écrit Mizanin en légende du clip. C’était la bonne légende puisque lui et Carson devaient danser sur « Friend Like Me », la chanson époustouflante de Robin Williams du film d’animation de 1992. « Friend Like Me » a également été nominé pour l’Oscar de la meilleure chanson originale, bien qu’il ait perdu contre une autre chanson d’Aladdin, « A Whole New World ».

Jusqu’à présent, The Miz a impressionné les téléspectateurs avec ses talents de danseur et a navigué au cours des trois premières semaines avec de bons scores. La grande différence entre DWTS et la WWE pour Mizanin est qu’il doit amener les téléspectateurs à la maison à l’aimer, par opposition au statut de méchant qu’il a sur le ring. « Voici la partie difficile d’être sur Danse avec les stars : vous avez besoin que les gens votent pour vous », a déclaré Mizanin à Stephanie Haney le mois dernier. « Au cours des 16 dernières années, j’ai été le crétin le plus égoïste et arrogant de la WWE. C’est ce qu’est mon personnage. Il trichera pour gagner. »

« Alors maintenant, je vais demander à ces gens : « hé, votez pour moi ! Je pense que les gens comprennent et mon [USA Network reality show] Miz & Mrs, j’ai pu montrer à ma famille ce que c’est que d’être une superstar de la WWE, un mari, d’être avec ma femme, d’être avec mes enfants, donc les gens ont pu voir ce côté de moi et maintenant, j’espère qu’un public plus large de Dancing with the Stars, peut-être des gens qui ne regardent pas la lutte, ne regardent pas la WWE, peut-être qu’ils vont se connecter maintenant parce qu’ils m’ont vu dans Dancing with the Stars. J’espère juste montrer un peu de Mike From Parma, Ohio », a poursuivi Mizanin.

Mizanin redeviendra un méchant mardi. Il dansera sur « Be Prepared », la chanson de Scar dans Le Roi Lion. Dancing With The Stars est diffusé les lundis (et parfois les mardis) à 20 h HE sur ABC. Faites défiler pour voir comment les fans ont réagi au look tout bleu de The Miz.

