MJ Rodríguez a remporté un Golden Globe en tant qu’actrice transgenre

actrice transgenre MJ Rodríguez a remporté le premier Golden Globe | Instagram

Micaela Jáe Rodríguez mieux connue sous le nom MJ Rodriguez est devenue la première actrice trans à remporter un Golden Globe, sûrement la communauté LGBTQ + elle est plus que ravie de cette réalisation.

Cela est dû au fait que cela commence une nouvelle ère, où toute personne qui est acteur ou actrice, de tout sexe ou trans, a la possibilité de gagner un prix de spectacle important de cette ampleur.

MJ est d’origine portoricaine ce 9 janvier est entré dans l’histoire en remportant un Golden Globe être une actrice trans, quelque chose dont on se souviendra sans aucun doute pendant longtemps.

Cela peut vous intéresser: The Witcher 3: Reveal date de sortie possible

Le prix qui a été remporté était dans la catégorie de Meilleure actrice dans un drame, grâce à sa participation à la série FX Pose, où elle a joué Blanca Rodríguez-Evangelista.

Era más que evidente que su emoción se compartiera en sus redes sociales, la también cantante compartió un tierno mensaje en donde compartía no solo su alegría, también el hecho de que ahora más jóvenes con talento tendrán la oportunidad de desarrollarse en el medio tal y como C’est elle qui l’a fait.

Micaela Jáe Rodríguez a ouvert les portes à tous ces trans qui veulent réussir dans l’industrie du divertissement | Instagram mjrodirugez7

Un message qu’elle a également partagé et qui a témoigné de son humilité était lorsqu’elle a fait référence aux autres actrices nominées, déclarant qu’elles étaient toutes des reines, elle était également très heureuse d’avoir partagé cet espace avec elles.

Il y a 18 heures, il a partagé une photo sur Instagram avec ce message, où il a également encouragé tous ceux qui lisaient son message à ne pas abandonner leurs rêves, car ceux-ci, comme ils pouvaient le voir, devenaient réalité, tant qu’ils n’abandonnaient pas.

C’est tellement merveilleux et plus que mérité pour l’incroyable actrice, chanteuse talentueuse et personne adorable que vous êtes », a commenté un fan.

Sa publication compte plus de 300 000 cœurs rouges en plus d’un peu plus de 14 100 commentaires, où des centaines voire des milliers de personnes trans écrivent avec enthousiasme et les félicitent pour sa réussite, car il semble que c’est aussi la leur.

Vous le méritez, vous montrez à toute une génération de continuer à croire en nos rêves et de ne pas abandonner ! », a commenté un fan.

Peut-être que pour certaines personnes, ce fait n’est pas si important, car au milieu des personnes ayant des orientations différentes ont réussi à remporter des prix importants dans l’industrie, cependant, étant MJ Rodriguez la première actrice trans à le faire pour la communauté est de la plus haute importance.

Cela signifie que maintenant tout le monde a une chance et cela n’est pas seulement limité à certains types de personnes, il ne fait aucun doute que le monde change petit à petit.