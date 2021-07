MJ Rodriguez, Emma Roberts – WWD

Plusieurs grandes célébrités ont assisté au défilé de couture de l’automne 2021 de Valentino dans des looks assortis de la maison de design.

Des célébrités comme Mj Rodriguez, Emma Roberts, Zoey Deutch, Janet Mock et Taraji P. Henson ont assisté jeudi au premier rang virtuel de la maison de design portant des chemises boutonnées blanches Valentino Uomo assorties associées à des versions du sac Valentino Garavani Alcove Top Handle Box et Alcôve pompes. Chaque célébrité a partagé des photos de son look avant le défilé, publiant une photo d’elle avec sa signature.

Le directeur créatif de Valentino, Pierpaolo Piccioli, a présenté sa collection couture Valentino automne 2021 devant un petit public à Venise. Le défilé a également été diffusé en direct.

“L’un des aspects les plus difficiles de mon travail en ces temps sans précédent était la reprogrammation de certaines de mes pensées récurrentes, qui comprenaient bien sûr le concept et le lieu de mes défilés de couture”, a déclaré Piccioli avant le défilé de couture. « Le mode actuel ‘voyagez avec votre fantaisie’ dans lequel nous sommes m’a poussé à rêver plus fort et plus grand. »

Les célébrités ont chacune coiffé leur look assorti avec de légères différences. Roberts, qui portait un sac box à imprimé léopard et des escarpins noirs, a stylisé son boutonnage avec une ceinture Valentino blanche ornée du logo. Henson, qui a modelé un sac clouté noir et des escarpins blancs, a également ceinturé sa chemise avec une fine ceinture cloutée noire.

Faites défiler pour voir plus de photos du premier rang virtuel du défilé de couture Valentino automne 2021.

Lire la suite ici :

Des sources disent que Valentino travaille sur un projet vintage

Comment les personnages du redémarrage de «Gossip Girl» s’habilleraient cet automne

Répartition des moments marquants de la mode au Festival de Cannes 2021