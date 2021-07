Mj Rodriguez est le premier leader trans jamais nominé ⋆ .

“Pose” est sorti en trombe mardi matin, remportant une nomination historique aux Emmy pour la star Mj Rodriguez – faisant d’elle la première interprète transgenre à obtenir une nomination dans une catégorie d’acteur principal. (Laverne Cox a déjà été nominée pour son travail sur “Orange Is the New Black” dans la catégorie actrice invitée.)

“C’est un grand pas – un grand pas en avant pour nous – et je suis très, très reconnaissant, et j’espère juste que cela continuera”, a déclaré Rodriguez au Times après avoir appris la nomination. « Je n’aurais jamais pensé que dans un million d’années je serais dans cette catégorie avec toutes ces femmes incroyables – bravo et félicitations à toutes les nominées, actrices incroyables, performances exceptionnelles incroyables ; ils sont incroyables, et je suis juste content de pouvoir être avec eux.

Rodriguez incarne Blanca, la mère de la maison Evangelista, dans la série FX sur la scène des salles de bal LGBTQ de New York au milieu de la crise du sida dans les années 1980 et au début des années 90. La troisième saison de la série était la dernière.

S’exprimant par téléphone depuis le sud de la France, le bouillant Rodriguez a déclaré: “Quand c’est arrivé, je me souviens juste que ma mère m’a attrapé et m’a jeté et ma marraine m’a fait un câlin et je suis tombé dans les bras de mon petit ami et j’ai commencé à pleurer. Ma mère m’a fait tournoyer si fort que j’étais presque hors du sol.

Lorsqu’on lui a demandé de déballer toutes les couches de la nomination – la première de sa carrière, pour une émission qu’elle aimait et qui est maintenant terminée, et en tant que première femme trans à obtenir un signe de tête – elle a dit qu’en plus d’être une femme trans, ” Avoir toutes ces intersectionnalités claquées en plus d’être une femme afro-américaine, et d’être latino, et d’être une personne qui représente pour les femmes en général et s’identifie en tant que femme… Je suis juste contente de pouvoir représenter pour chacun d’entre eux. ces communautés. J’ai fait de mon mieux pour être une grande lumière pour cela, et je suis heureux que l’industrie le voie.

« Avec la fin du spectacle, c’est doux-amer, mais quelle belle façon de sortir. Neuf nominations.

Dans un communiqué, la présidente et chef de la direction de GLAAD, Sarah Kate Ellis, a qualifié la nomination de Rodriguez de “percée pour les femmes transgenres à Hollywood et de reconnaissance attendue depuis longtemps pour sa performance révolutionnaire au cours des trois dernières saisons de “Pose”. ” Ellis a déclaré que l’émission ” a sans aucun doute relevé la barre de la représentation trans à la télévision et a changé la façon dont les téléspectateurs du monde entier comprennent la communauté trans “.

“Pose” a cumulé neuf nominations aux Emmy Awards, dont la deuxième de la meilleure série dramatique et la troisième du lauréat 2019 Porter. Il a également reçu des hochements de tête pour l’écriture, la réalisation, les costumes, la coiffure, le maquillage et le maquillage prothétique. De plus, “Pose: Identity, Family, Community” a remporté un clin d’œil pour les séries courtes de non-fiction ou de téléréalité.

Prochaine étape pour Rodriguez : une série comique avec Maya Rudolph. Elle a dit que son personnage, Molly, est « l’opposé complet de Blanca – elle est sèchement drôle. Cela fait une minute que je veux fléchir mes muscles comiques. Il est temps de faire plaisir et de faire rire certaines personnes.

Après avoir été nominé pour “Pose”, Rodriguez a déclaré au Times, “Je ne peux que remercier l’académie de nous avoir vraiment, vraiment vus. Je sens maintenant que la porte a été grande ouverte pour nous et chaque personne, en particulier les femmes trans, les femmes trans de couleur, pour vraiment se montrer et montrer et montrer que nous méritons d’être dans ces espaces – pas seulement parce que nous ‘ re trans ou parce que nous sommes des femmes ou des personnes de couleur, mais parce que nous sommes humains et que nous avons quelque chose à offrir en ce qui concerne notre métier.

« Que je puisse être avec ces actrices féminines fortes – c’est un grand, grand monument. Cela en dit long. Cela montre que nous sommes qui nous sommes, et cela fait du bien. Ça fait tellement du bien !

MISE À JOUR

13 juillet 2021 | 21h08

La 73e édition des Primetime Emmy Awards aura lieu le 19 septembre. La cérémonie sera diffusée en direct sur CBS et disponible en streaming sur Paramount+.

