MJ the Musical arrive à Broadway – Moins les scandales personnels

MJ the Musical se rendra à Broadway cette année, avec une soirée d’ouverture prévue pour février 2022.

MJ jouera Ephraim Sykes dans le rôle, dépeint la pop star et ses collaborateurs en répétition pour la tournée 1992 Dangerous. L’émission ne se concentrera pas sur la vie personnelle de Michael Jackson ou sur l’un des scandales personnels mis en évidence dans le documentaire Leaving Neverland.

Christopher Wheeldon dirigera et chorégraphiera la comédie musicale, qui mettra en vedette une vingtaine de tubes de Jackson. Les producteurs Lia Vollack Productions ont travaillé main dans la main avec The Michael Jackson Estate pour développer la comédie musicale.

MJ la comédie musicale devait initialement commencer ses avant-premières à Broadway en juillet 2020.

Mais la pandémie de coronavirus a rapidement mis fin à Broadway et à ses émissions. Maintenant que Broadway s’ouvre, une série de comédies musicales basées sur des musiciens sera créée à Broadway.

The Bodyguard est une nouvelle comédie musicale adaptée du film de Whitney Houston sur une pop star qui tombe amoureuse de son garde du corps. La comédie musicale a été initialement présentée à Londres et a fait une tournée en Amérique du Nord en 2017-2018.

Pendant ce temps, la comédie musicale Jagged Little Pill d’Alanis Morissette rouvrira ses portes au Broadhurst Theatre de Broadway en octobre. Tina: La comédie musicale Tina Turner est de retour au théâtre Lunt-Fontanne de Broadway en octobre également.

«Je suis ravi que notre comédie musicale réouvre à Broadway», a déclaré Turner dans un communiqué. «Je me souviens avec tant de chaleur et d’appréciation de l’accueil extraordinaire que j’ai reçu lors de notre soirée d’ouverture. C’était comme un retour à la maison. Je connais le rôle de mon histoire; J’espère que le raconter est une source d’inspiration, un rappel de notre capacité de résilience et une célébration de notre capacité à surmonter l’adversité ensemble.

Broadway a obtenu le feu vert pour rouvrir du gouverneur de New York Andrew Cuomo la semaine dernière.

La scène musicale rouvrira en septembre à 100% de sa capacité, avec des spectacles classiques et d’autres annonces à venir. Vous pouvez consulter Playbill pour plus d’informations sur les émissions de Broadway annoncées qui apparaîtront en 2021 et 2022.

La pandémie COVID-19 a fait sortir des milliers d’acteurs, de chanteurs, de danseurs et d’interprètes de la scène. Leurs moyens de subsistance professionnels et leur situation financière ont été déstabilisés. On prévoit que la fermeture a coûté à l’industrie plus de 14,7 milliards de dollars et que plus de 100 000 emplois ont été touchés par la fermeture.

De nombreux artistes de Broadway ont fini par quitter New York à la recherche d’autres opportunités. Cela a conduit certains passionnés de musique à s’inquiéter d’une éventuelle fuite de talents de ceux qui sont restés à New York pour la réouverture de Broadway.