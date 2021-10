Mjunction vend aux enchères 11 00 000 tonnes de charbon NLCIL pour compléter les approvisionnements de CIL

Bien que ni NLCIL ni Mjunction n’aient voulu divulguer le montant retiré de la quantité offerte ou de la prime obtenue de la vente aux enchères, un responsable du ministère a déclaré que seul NLCIL avait fourni des fournitures à l’heure de la crise.

NLCIL, anciennement Neyvelli Lignite Corporation, a offert 11 000 000 tonnes de charbon de ses mines à ciel ouvert Talabira -2 & 3 à Odisha sur le marché électronique de Mjunctions comme mesure pour mettre du charbon à la disposition des consommateurs à un moment où Coal India ( CIL ) a suspendu les enchères électroniques pour les commerçants et les non-consommateurs.

NLCIL avait offert du charbon entre un pouvoir calorifique brut de 3 101 et 3 400 à un prix de réserve de Rs 2 492,93 la tonne. Bien que ni NLCIL ni Mjunction n’aient voulu divulguer le montant retiré de la quantité offerte ou de la prime obtenue lors de la vente aux enchères, un responsable du ministère a déclaré que seul NLCIL avait fourni des fournitures à l’heure de la crise.

La West Bengal Power Development Corporation (WBPDCL) qui utilise normalement 15 râteaux ou 60 000 tonnes de charbon CIL par jour l’a réduite à six râteaux par jour, chaque râteau contenant 4 000 tonnes. Il s’est procuré le reste de l’approvisionnement des blocs Tara Est et Ouest, a déclaré le ministre de l’Énergie de l’État, Aroop Biswas, ajoutant que le Bengale occidental était l’un des très rares États à avoir réduit les apports de charbon de CIL lorsque la société a dû précipiter le minerai vers l’électricité. plantes avec une situation de stock critique. La discom de l’État, qui fournit de l’électricité à 86 % de ses consommateurs, doit s’approvisionner à 60 % de ses besoins en électricité auprès de la WBPDCL avec laquelle elle a des AAE à long terme. La centrale thermique de Farakka de NTPC n’a pas réussi à fournir au Bengale occidental l’approvisionnement nécessaire faute de charbon, a déclaré Biswas.

Cependant, NLCIL a fourni 50 000 tonnes supplémentaires chacune à la centrale thermique de Darlipali de NTPC à Odisha et à Lara TPS de NTPC à Chhattisgarh. Mais il n’y a aucun rapport sur l’une des 43 mines captives augmentant la production bien que le Centre ait autorisé la vente de 50% de leur production excédentaire sur le marché libre.

Les 43 mines opérationnelles ont une capacité nominale maximale de 145 millions de tonnes. Ces mines ont produit 37,5 millions de tonnes au cours de l’exercice précédent et se sont fixé comme objectif de produire environ 82 millions de tonnes au cours de cet exercice. Mais jusqu’en septembre, ces mines ont produit un peu plus de 20 MT.

Le responsable du ministère a déclaré que les mines captives pouvant augmenter la production seraient bientôt identifiées, mais l’augmentation de la production ne peut pas se produire du jour au lendemain, car l’extraction du charbon dépend de la durée de la grève, de la conception de la mine et de l’équipement disponible avec elles. Le ministère évaluera la planification de ces mines, en fonction des mesures qui seront prises, a-t-il déclaré.

NLCIL, qui exploite les mines Talabira -2 et 3, a une capacité annuelle de 20 MT. Mais a ciblé la production de 10 MTS d’ici la fin de l’exercice et d’atteindre 20 MTS le prochain exercice.

CIL, d’autre part, prévoit de déployer davantage d’opérateurs de développement minier (MDO) pour augmenter la production, pour laquelle il a déjà prévu des investissements d’une valeur de Rs 47 300 crore pour augmenter la capacité de ses 24 projets existants et démarrer huit nouveaux projets. Les 32 nouveaux projets lui donneraient une production supplémentaire de 496,5 MTPA au fil des ans, mais les 24 projets existants, qui ont une capacité sanctionnée de produire 303,5 MTPA, produiront 193 MTPA au-dessus de la capacité sanctionnée, le mineur visant à produire 81 MTPA de son visait 193 MTPA d’ici 2024.

