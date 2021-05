MK Staline a prêté serment en tant que ministre en chef du Tamil Nadu; 15 premiers ministres dans son cabinet

Staline détiendra le Home et d’autres portefeuilles, y compris le public, l’administration générale, tous les services de l’Inde, les agents fiscaux de district, la mise en œuvre de programmes spéciaux et le bien-être des personnes handicapées.

Le président de la DMK, Muthuvel Karunanidhi Staline, a prêté serment aujourd’hui en tant que ministre en chef du Tamil Nadu lors d’une simple cérémonie. Staline a mené son parti à une énorme victoire dans les sondages de l’Assemblée tenue le 6 avril. Le gouverneur du Tamil Nadu, Banwarilal Purohit, a prêté serment d’office et de secret à Staline, 68 ans. Ce serait le premier passage en tant que CM pour Staline. Le DMK a précédemment révélé le cabinet de Staline qui compte 34 membres, lui compris. Il y a 15 ministres pour la première fois.

Staline détiendra le Home et d’autres portefeuilles, y compris le public, l’administration générale, tous les services de l’Inde, les agents fiscaux de district, la mise en œuvre de programmes spéciaux et le bien-être des personnes handicapées. Le gouvernement DMK a rebaptisé les noms de certains départements. Il comprend le département de l’agriculture qui sera désormais l’agriculture et le bien-être des agriculteurs.

Le vétéran du parti et secrétaire général Duraimurugan sera ministre des ressources en eau en charge des projets d’irrigation et autres, y compris les mines et les minéraux. Il avait détenu des portefeuilles comme Travaux publics sous le précédent gouvernement DMK.

L’ancien maire de Chennai, Ma Subramanian, s’est vu attribuer les départements de la santé et du bien-être familial, tandis que l’homme fort du parti au nord de Chennai, PK Sekarbabu, a reçu le département des dotations religieuses et caritatives hindoues.

Palanivel Thiagarajan, un ancien banquier d’investissement, a été affecté au département des finances et de l’éducation scolaire Anbil Mahesh Poyyamozhi. Thiagarajan et Poyyamozhi seraient ministres pour la première fois. Le cabinet compte deux femmes ministres, P Geetha Jeevan, une ancienne ministre, qui a bénéficié de la protection sociale et de l’autonomisation des femmes et N Kayalvizhi Selvaraj qui a été désignée Ministre de la protection sociale d’Adi Dravidar. Selvaraj, qui sera un premier ministre, avait battu le chef de l’unité du BJP Tamil Nadu L Murugan de la circonscription de Dharapuram.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des ministres du Tamil Nadu et de leurs portefeuilles:

MK Staline – Ministre en chef – Service administratif indien, Service de police indien, Autres services de toute l’Inde, Public, Administration générale, Agents fiscaux de district, Police, Domicile, Initiatives spéciales, Mise en œuvre de programmes spéciaux, Bien-être des personnes handicapées.

Duraimurugan – Ministre des ressources en eau – Projets d’irrigation, y compris la petite irrigation, l’Assemblée législative, le gouverneur et le ministère, les élections et les passeports, les minéraux et les mines.

MP Saminathan – Ministre de l’information et de la publicité – Information et publicité, Loi sur la technologie cinématographique et la cinématographie, Contrôle du papier journal, Papeterie et imprimerie, Presse gouvernementale.

P. Geetha Jeevan – Ministre de la protection sociale et de l’autonomisation des femmes – Bien-être des femmes et des enfants, y compris la protection sociale, les orphelinats et l’administration pénitentiaire, le programme intégré de développement de l’enfant et les maisons de mendiants et le programme de réformes sociales et de repas nutritifs

Anitha R. Radhakrishnan – Ministre de la pêche – Bien-être des pêcheurs et élevage – Société de développement des pêches et de la pêche et de l’élevage

KN Nehru – Ministre de l’Administration Municipale – Administration Municipale, Urbain et Approvisionnement en Eau.

I. Periyasamy – Ministre de la coopération – de la coopération, des statistiques et du bien-être des anciens militaires

K. Ponmudi – Ministre de l’Enseignement supérieur – Enseignement supérieur, y compris l’enseignement technique, l’électronique, la science et la technologie

EV Velu – Ministre des Travaux Publics – Travaux Publics (Bâtiments, Autoroutes et Petits Ports)

MRK Panneerselvam – Ministre de l’agriculture et du bien-être des agriculteurs – Agriculture, génie agricole, coopératives agro-services, horticulture, accise de la canne à sucre, développement de la canne à sucre et développement des terres en friche

KKSSR Ramachandran – Ministre du Revenu et de la Gestion des Catastrophes – Revenu, Établissement des Recettes du District, Collecteurs Adjoints, Gestion des Catastrophes

Thangam Thennarasu – Ministre des Industries – Industries, Langue officielle tamoule et Culture tamoule, Archéologie.

S. Reghupathy – Ministre du droit – Droit, tribunaux, prisons et prévention de la corruption

S. Muthusamy – Ministre du logement et du développement urbain – Logement, logement rural, projets d’urbanisme et développement du logement, contrôle de l’hébergement, urbanisme, développement urbain et Autorité de développement métropolitain de Chennai.

KR Periakaruppan – Ministre du développement rural – Développement rural, syndicats des panchayats et des panchayats, programmes de réduction de la pauvreté, endettement rural.

TM Anbarasan – Ministre des industries rurales – Industries rurales, y compris les industries artisanales, les petites industries, le Slum Clearance Board.

SR Rajakannappan – Ministre des transports – Loi sur les transports, les transports nationalisés et les véhicules à moteur.

K. Ramachandran – Ministre des forêts

R. Sakkarapani – Ministre de l’alimentation et de l’approvisionnement civil – Alimentation et approvisionnement civil, protection des consommateurs et contrôle des prix

V. Senthilbalaji – Ministre de l’électricité, de la prohibition et de l’accise – Électricité, développement des énergies non conventionnelles, interdiction et accise, mélasse

R. Gandhi – Ministre des métiers à main et des textiles – Handlooms and Textiles, Khadi and Village Industries Board, Boodhan et Gramadhan.

Ma. Subramanian – Ministre du bien-être médical et familial

P. Moorthy – Ministre des impôts commerciaux et de l’enregistrement – Taxes commerciales, loi sur l’enregistrement et le timbre, poids et mesures, allégement de la dette, y compris la législation sur les prêts d’argent, les bons et l’enregistrement des sociétés

SS Sivasankar – Ministre du bien-être des classes arriérées – Bien-être des classes arriérées, du bien-être des classes les plus arriérées et du bien-être des communautés dénuées

PK Sekarbabu – Ministre des dotations religieuses et caritatives hindoues – Dotations religieuses et caritatives hindoues

Palanivel Thiagarajan – Ministre des finances et de la gestion des ressources humaines – Finances, planification, réformes du personnel et de l’administration, pensions et allocations de retraite.

SM Nasar – Ministre du développement du lait et des produits laitiers – Développement du lait et de l’agenda

Gingee KS Masthan – Ministre du bien-être des minorités et du bien-être des tamouls non résidents – Bien-être des minorités, du bien-être des tamouls non résidents, des réfugiés et des évacués et Wakf Board

Anbil Mahesh Poyyamozhi – Ministre de l’éducation scolaire

Siva. V. Meyyanathan – Ministre de l’environnement – Changement climatique et protection de la jeunesse et développement du sport – Environnement et lutte contre la pollution, protection de la jeunesse et développement du sport

CV Ganesan – Ministre du bien-être du travail et du développement des compétences – Bien-être du travail, population, emploi et formation, recensement, emploi urbain et rural

T. Mano Thangaraj – Ministre des technologies de l’information

M. Mathiventhan – Ministre du Tourisme

N. Kayalvizhi Selvaraj – Ministre du bien-être des Adi Dravidar – Adi Dravidar du bien-être, des tribus des collines et du travail forcé.

