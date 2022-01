MKR est-il une opportunité d’achat après la crise actuelle ? Invezz

Le MKR / USD est passé de 3 624 $ à moins de 2 000 $ depuis début novembre 2021, et le prix actuel est de 2 055 $.

L’un des plus grands dapps de la blockchain Ethereum

Le Maker Protocol, également connu sous le nom de système Multi-Collateral Dai (MCD), est un projet open source qui a été créé sur la blockchain Ethereum et permet aux utilisateurs de créer de la monnaie.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Maker est la première application de finance décentralisée (DeFi) à avoir été largement adoptée, et il est important de dire que Maker est l’une des plus grandes dapps de la blockchain Ethereum.

Le protocole Maker est géré par des personnes qui possèdent leur jeton gouvernemental MKR, qui est conçu pour minimiser la volatilité des prix de leur propre crypto-monnaie liée à l’USD, DAI.

Les utilisateurs peuvent générer des pièces stables DAI en déposant des actifs collatéraux dans Maker Vaults dans le cadre du Maker Protocol, mais les détenteurs de MKR régissent le protocole DAI et les risques financiers pour assurer sa stabilité, sa transparence et son efficacité.

Le vote est un élément très important du processus de gouvernance décentralisé de Maker, et un jeton MKR verrouillé dans un contrat de vote équivaut à un vote.

D’autre part, le DAI est conçu pour fonctionner comme une réserve de valeur même dans un marché volatil, et chaque DAI en circulation est directement adossé à une garantie excédentaire.

Toutes les transactions DAI sont visibles sur la blockchain Ethereum, et les utilisateurs peuvent également acheter du DAI sur de nombreux échanges ou le recevoir comme moyen de paiement.

Le stablecoin DAI peut être utilisé à toutes sortes de fins transactionnelles, et il existe actuellement plus de 400 applications et services intégrant le DAI. Le DAI est détenu dans des portefeuilles de crypto-monnaie ou sur des plates-formes, et cette devise offre une liberté économique à tout le monde.

Les détenteurs de MKR ajustent la politique du DAI stablecoin, tandis que les sondages gouvernementaux établissent un consensus souple et évaluent le sentiment de la communauté.

Le jeton MKR a réalisé un profit impressionnant au cours des premiers jours de mai 2021 et a atteint un record de plus de 6 400 $ le 3 mai.

MKR est actuellement plus de 65% en dessous de son pic ; Pourtant, le Maker Protocol est un projet très prometteur, et le prix du MKR pourrait à nouveau atteindre les niveaux que nous avons vus en mai 2021.

Les ours contrôlent MKR

MKR s’est affaibli depuis son récent sommet au-dessus de 3 600 $, enregistré en novembre 2021, et selon l’analyse technique, cette crypto-monnaie reste dans un marché baissier.

Source : tradingview.com

Le niveau de support solide pour MKR est à 1 500 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être à 1 000 $.

En revanche, si le cours saute au-dessus de 2500$, il pourrait très vite atteindre un niveau de résistance de 3000$.

résumé

Le Maker Protocol est un projet open source qui a été construit sur la blockchain Ethereum et la première application de finance décentralisée (DeFi) à avoir atteint une adoption significative. Selon l’analyse technique, MKR reste dans un marché baissier, mais si le prix dépasse 2 500 $, il pourrait très rapidement atteindre un niveau de résistance de 3 000 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent